快訊

白襪還是小熊隊？新教宗良14世當選掀芝加哥分裂戰 家人曝答案

小甜甜千字信動情求復合 宋晉賢冷回：不要再耍把戲

中職／林益全新書談「801旅事件」 悍將有人上過大聯盟而自負

批檢調偵辦連署偽造案藏陰謀 謝龍介：終極手段解散國民黨

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
國民黨台南市黨部副主委莊占魁等11人，涉嫌罷免連署偽造，昨遭台南地檢署依偽造文書等罪嫌起訴。兼任台南市黨部主委的立委謝龍介今天表示，民進黨是否隱藏了一個大陰謀，終極手段就是解散國民黨。記者王千豪／攝影
國民黨台南市黨部副主委莊占魁等11人，涉嫌罷免連署偽造，昨遭台南地檢署依偽造文書等罪嫌起訴。兼任台南市黨部主委的立委謝龍介今天表示，民進黨是否隱藏了一個大陰謀，終極手段就是解散國民黨。記者王千豪／攝影

國民黨台南市黨部副主委莊占魁等11人，涉嫌罷免連署偽造，昨遭台南地檢署依偽造文書等罪嫌起訴。兼任台南市黨部主委的立委謝龍介今天表示，民進黨是否隱藏了一個大陰謀，終極手段就是解散國民黨。

謝龍介今天在黨中央受訪表示，民進黨是不是會隱藏了一個大陰謀，從民進黨秘書長林右昌，再到中選會主委李進勇都指明了國民黨組織犯罪，內政部長劉世芳也跳出來講有首謀，組織犯罪才會有首謀，所以拼湊起來，最後就符合憲法上的解散政黨，這是民進黨的終極手段，會不會成功不知道，但民進黨可以做。

謝龍介指出，當其他國民黨地方黨部統統有偵辦，就會連結中央黨部，民進黨用接近綠色恐怖的辦案手法，辦得風風火火，還羈押禁見，反觀台鹽前董事長陳啟昱還放走三周才回來，三周串供都串完了，陳第一次開庭就翻供了，說所有貪汙的錢都是借貸來的，這個政黨不斷的利用司法鬥爭在野黨。

謝龍介說，如果民進黨不斷在講60年前的白色恐怖，想想60年後的今天，是不是又製造了另一個綠色恐怖，所以司法歸司法，當有權力的人想要用政治力介入司法，把司法當工具的時候，「清德兄切記，人民的怒火一定會反撲的，不要把跟你意見不同，就變成中國大陸的同路人」。

謝龍介接著說，現在罷免民進黨立委王定宇與林俊憲二階段連署為什麼那麼熱烈，就是很多人看不下去了，台南鄉親說「什麼連阿扁都變成中共同路人」，讓很多人困惑民進黨現在在玩哪一招？所以請賴清德慎思，該劃下句點，尤其現在貿易戰這麼險峻，台幣升值，企業很擔心，結果賴清德繼續搞大罷免，但他們不會怕，就是直球對決。

至於台南黨工遭控抄寫一份連署書3元不等，謝龍介說，這個他不瞭解，因為起訴書沒有看到，他完全沒有介入，「有時候請人家去幫你連署或什麼，茶水費把它化整為零，除一除，是不是這樣，我也不知道」，但他會協助黨工到法院爭取自身的清白。

罷免 謝龍介

延伸閱讀

只花49天也太快！幽靈連署首案偵結 藍台南黨部11人被訴

影／國民黨台南罷免案11人起訴 謝龍介：拚第二階段罷免連署

【重磅快評】賴清德心證已成 陳亭妃怎麼跟林俊憲爭？

影／和林俊憲或陳亭妃誰比較好？ 謝龍介笑回「這句話」

相關新聞

死亡連署案…國民黨基隆前主委與未曝光共犯接觸被收押

基隆地檢署偵辦藍營罷免民進黨基隆市議員涉「死亡連署」案，7日二度搜索國民黨基隆市黨部，原獲30萬交保的前主委吳國勝交保期...

「拔羅波」罷團今送二階連署書 盼40天內加收份數衝安全門檻130%

「拔羅波」罷免立委羅明才團隊今天上午9時前往新北市選委會，送件第二階段連署書，總計3萬4076份連署書，已達法定門檻11...

傳國民黨中央將被搜 許宇甄嗆民進黨劇本寫好：不畏懼

檢調大動作偵辦罷免民進黨立委連署偽造案，部分國民黨地方黨部遭檢調搜索，近日傳檢調將搜索國民黨中央黨部。國民黨立委暨組發會...

基隆黨部主委收押低氣壓 朱立倫將為新主委林沛祥布達

國民黨主席朱立倫今天下午3時出席國民黨基隆市黨部新主委布達，原主委吳國勝涉入死亡連署遭收押，黨部一片低氣壓，新主委由被罷...

批檢調偵辦連署偽造案藏陰謀 謝龍介：終極手段解散國民黨

國民黨台南市黨部副主委莊占魁等11人，涉嫌罷免連署偽造，昨遭台南地檢署依偽造文書等罪嫌起訴。兼任台南市黨部主委的立委謝龍...

影／遞交罷羅明才連署書 罷團盼台灣有健康的反對黨

罷免立委羅明才團隊上午到新北市選委會交二階連署書，罷團發言人琪琪表示這些連署書代表數萬名公民的意志和決心，在幾乎所有人都...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。