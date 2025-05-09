批檢調偵辦連署偽造案藏陰謀 謝龍介：終極手段解散國民黨

國民黨台南市黨部副主委莊占魁等11人，涉嫌罷免連署偽造，昨遭台南地檢署依偽造文書等罪嫌起訴。兼任台南市黨部主委的立委謝龍介今天表示，民進黨是否隱藏了一個大陰謀，終極手段就是解散國民黨。

謝龍介今天在黨中央受訪表示，民進黨是不是會隱藏了一個大陰謀，從民進黨秘書長林右昌，再到中選會主委李進勇都指明了國民黨組織犯罪，內政部長劉世芳也跳出來講有首謀，組織犯罪才會有首謀，所以拼湊起來，最後就符合憲法上的解散政黨，這是民進黨的終極手段，會不會成功不知道，但民進黨可以做。

謝龍介指出，當其他國民黨地方黨部統統有偵辦，就會連結中央黨部，民進黨用接近綠色恐怖的辦案手法，辦得風風火火，還羈押禁見，反觀台鹽前董事長陳啟昱還放走三周才回來，三周串供都串完了，陳第一次開庭就翻供了，說所有貪汙的錢都是借貸來的，這個政黨不斷的利用司法鬥爭在野黨。

謝龍介說，如果民進黨不斷在講60年前的白色恐怖，想想60年後的今天，是不是又製造了另一個綠色恐怖，所以司法歸司法，當有權力的人想要用政治力介入司法，把司法當工具的時候，「清德兄切記，人民的怒火一定會反撲的，不要把跟你意見不同，就變成中國大陸的同路人」。

謝龍介接著說，現在罷免民進黨立委王定宇與林俊憲二階段連署為什麼那麼熱烈，就是很多人看不下去了，台南鄉親說「什麼連阿扁都變成中共同路人」，讓很多人困惑民進黨現在在玩哪一招？所以請賴清德慎思，該劃下句點，尤其現在貿易戰這麼險峻，台幣升值，企業很擔心，結果賴清德繼續搞大罷免，但他們不會怕，就是直球對決。

至於台南黨工遭控抄寫一份連署書3元不等，謝龍介說，這個他不瞭解，因為起訴書沒有看到，他完全沒有介入，「有時候請人家去幫你連署或什麼，茶水費把它化整為零，除一除，是不是這樣，我也不知道」，但他會協助黨工到法院爭取自身的清白。