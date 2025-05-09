死亡連署案…國民黨基隆前主委與未曝光共犯接觸被收押

基隆地檢署偵辦藍營罷免民進黨基隆市議員涉「死亡連署」案，7日二度搜索國民黨基隆市黨部，原獲30萬交保的前主委吳國勝交保期間涉與未曝光的共犯、證人接觸，昨晚法官裁定羈押禁見；昨晚同時還有李姓、鄭姓2名女性區主任送基檢複訊，今天上午各15、5萬交保。

基隆地檢署偵辦提議罷免涉嫌偽造文書案，昨天聲押吳國勝。基隆地院審理後指出，吳國勝就名冊所異常情形無合理說明，犯罪嫌疑重大，加上共犯指吳為主導者，全案共犯角色、分工均有待釐清，吳有勾串共犯及湮滅證據之虞，裁定收押禁見。

國民黨基隆市黨部和基隆公共事務學會合作，推動罷免民進黨基隆市議員鄭文婷、張之豪，反制綠營罷免國民黨立委林沛祥。罷鄭、罷張提議人名冊出現「死亡連署」等涉嫌偽造文書情事，檢調連日偵辦至今天上午，已有4名被告收押，另有9人交保。

國民黨基隆市黨部李姓、鄭姓2位區主任昨晚近10點多調查人員以涉嫌偽造文書罪送基檢複訊，訊後今天上午各獲15、5萬元交保候傳。