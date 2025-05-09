快訊

白襪還是小熊隊？新教宗良14世當選掀芝加哥分裂戰 家人曝答案

小甜甜千字信動情求復合 宋晉賢冷回：不要再耍把戲

中職／林益全新書談「801旅事件」 悍將有人上過大聯盟而自負

聽新聞
0:00 / 0:00

死亡連署案…國民黨基隆前主委與未曝光共犯接觸被收押

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
國民黨基隆市黨部主委收押，再約談2區主任15、5萬交保。記者游明煌／攝影
國民黨基隆市黨部主委收押，再約談2區主任15、5萬交保。記者游明煌／攝影

基隆地檢署偵辦藍營罷免民進黨基隆市議員涉「死亡連署」案，7日二度搜索國民黨基隆市黨部，原獲30萬交保的前主委吳國勝交保期間涉與未曝光的共犯、證人接觸，昨晚法官裁定羈押禁見；昨晚同時還有李姓、鄭姓2名女性區主任送基檢複訊，今天上午各15、5萬交保。

基隆地檢署偵辦提議罷免涉嫌偽造文書案，昨天聲押吳國勝。基隆地院審理後指出，吳國勝就名冊所異常情形無合理說明，犯罪嫌疑重大，加上共犯指吳為主導者，全案共犯角色、分工均有待釐清，吳有勾串共犯及湮滅證據之虞，裁定收押禁見。

國民黨基隆市黨部和基隆公共事務學會合作，推動罷免民進黨基隆市議員鄭文婷、張之豪，反制綠營罷免國民黨立委林沛祥。罷鄭、罷張提議人名冊出現「死亡連署」等涉嫌偽造文書情事，檢調連日偵辦至今天上午，已有4名被告收押，另有9人交保。

國民黨基隆市黨部李姓、鄭姓2位區主任昨晚近10點多調查人員以涉嫌偽造文書罪送基檢複訊，訊後今天上午各獲15、5萬元交保候傳。

罷免

延伸閱讀

國民黨基隆市黨部前主委吳國勝今晚收押 地院收押理由曝光

基隆國民黨部前主委今晚遭收押 罷免涉偽造文書全案已4人

國民黨基隆市黨部前主委吳國勝羈押庭 法官17時30分開庭

國民黨基隆市黨部主委先前30萬元交保 檢方2度偵訊後聲押

相關新聞

死亡連署案…國民黨基隆前主委與未曝光共犯接觸被收押

基隆地檢署偵辦藍營罷免民進黨基隆市議員涉「死亡連署」案，7日二度搜索國民黨基隆市黨部，原獲30萬交保的前主委吳國勝交保期...

「拔羅波」罷團今送二階連署書 盼40天內加收份數衝安全門檻130%

「拔羅波」罷免立委羅明才團隊今天上午9時前往新北市選委會，送件第二階段連署書，總計3萬4076份連署書，已達法定門檻11...

傳國民黨中央將被搜 許宇甄嗆民進黨劇本寫好：不畏懼

檢調大動作偵辦罷免民進黨立委連署偽造案，部分國民黨地方黨部遭檢調搜索，近日傳檢調將搜索國民黨中央黨部。國民黨立委暨組發會...

基隆黨部主委收押低氣壓 朱立倫將為新主委林沛祥布達

國民黨主席朱立倫今天下午3時出席國民黨基隆市黨部新主委布達，原主委吳國勝涉入死亡連署遭收押，黨部一片低氣壓，新主委由被罷...

批檢調偵辦連署偽造案藏陰謀 謝龍介：終極手段解散國民黨

國民黨台南市黨部副主委莊占魁等11人，涉嫌罷免連署偽造，昨遭台南地檢署依偽造文書等罪嫌起訴。兼任台南市黨部主委的立委謝龍...

影／遞交罷羅明才連署書 罷團盼台灣有健康的反對黨

罷免立委羅明才團隊上午到新北市選委會交二階連署書，罷團發言人琪琪表示這些連署書代表數萬名公民的意志和決心，在幾乎所有人都...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。