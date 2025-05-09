聽新聞
0:00 / 0:00
「拔羅波」罷團今送二階連署書 盼40天內加收份數衝安全門檻130%
「拔羅波」罷免立委羅明才團隊今天上午9時前往新北市選委會，送件第二階段連署書，總計3萬4076份連署書，已達法定門檻115%，罷團表示，希望在未來40天內，繼續收件，累計至130%、3萬8563份連署書。
罷團今早陸續將裝著連署書的箱子搬至選委會，清點名冊資料。今只有1組罷團送件，新北市選委會估計今天中午就可完成清點作業。
發言人琪琪表示，這些連署書是2個多月來，志工從民眾手上搜集來的，每個簽名絕對真實，總共3萬4076份連署書，已達法定門檻115%，更代表數萬位公民堅定不移的意志和決心。在所有人都認為罷免8連霸的羅明才是不可能的任務，罷團與民眾頻著決心，完成第一階段提議，開啟第二階段連署，現在要挺進第三階段投票。
琪琪表示，二階連署從3月13日開始，是要提供大家一個再選擇的機會，透過公民力量的集結、國家既有的罷免制度，把這一年多來在傅崐萁指揮下集體行動、毀憲亂政、癱患政府的國民黨立委趕出立法院。這是全台罷團一起推動這次大罷免的目的，也就是建立更好的中華民國。
琪琪指出，罷團今天正式送件，但是連署行動尚未結束，希望在未來40天裡，可以將連署書的份數補足到130%，懇請所有尚未連署的朋友繼續走出來完成連署。
領銜人吳柏瑋表示，志工們日以繼夜努力，一份份連署書從民眾手上送到選委會，這是公民意志，現在看到3w4多份的連署書，代表多年來新店需民希望改變，在此呼籲更多民眾，罷免羅明才並非不可能、而是成為現實，即將為新店帶來不一樣的未來。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言