「拔羅波」罷團今送二階連署書 盼40天內加收份數衝安全門檻130%

「拔羅波」罷免立委羅明才團隊今天上午9時前往新北市選委會，送件第二階段連署書，總計3萬4076份連署書，已達法定門檻115%，罷團表示，希望在未來40天內，繼續收件，累計至130%、3萬8563份連署書。

罷團今早陸續將裝著連署書的箱子搬至選委會，清點名冊資料。今只有1組罷團送件，新北市選委會估計今天中午就可完成清點作業。

發言人琪琪表示，這些連署書是2個多月來，志工從民眾手上搜集來的，每個簽名絕對真實，總共3萬4076份連署書，已達法定門檻115%，更代表數萬位公民堅定不移的意志和決心。在所有人都認為罷免8連霸的羅明才是不可能的任務，罷團與民眾頻著決心，完成第一階段提議，開啟第二階段連署，現在要挺進第三階段投票。

琪琪表示，二階連署從3月13日開始，是要提供大家一個再選擇的機會，透過公民力量的集結、國家既有的罷免制度，把這一年多來在傅崐萁指揮下集體行動、毀憲亂政、癱患政府的國民黨立委趕出立法院。這是全台罷團一起推動這次大罷免的目的，也就是建立更好的中華民國。

琪琪指出，罷團今天正式送件，但是連署行動尚未結束，希望在未來40天裡，可以將連署書的份數補足到130%，懇請所有尚未連署的朋友繼續走出來完成連署。