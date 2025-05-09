傳國民黨中央將被搜 許宇甄嗆民進黨劇本寫好：不畏懼

檢調大動作偵辦罷免民進黨立委連署偽造案，部分國民黨地方黨部遭檢調搜索，近日傳檢調將搜索國民黨中央黨部。國民黨立委暨組發會主委許宇甄今日表示，民進黨已對外說國民黨是組織犯罪，檢方、司法院最近大動作簽結，可以看出劇本都寫好，她也嗆「沒做的事情就是沒做，無所畏懼」。

因罷免綠委連署書偽造案持續延燒，傳檢調將搜國民黨中央黨部，國民黨中央也嚴陣以待。

許宇甄說，民進黨秘書長林右昌之前對外說國民黨是組織犯罪，連她質詢中選會主委李進勇時，李也不諱言是組織犯罪。檢方、司法院最近大動作簽結，可以看出劇本都寫好，要如何辦國民黨，辦藍不辦綠。各項民調看得出來，民眾對於司法不信任，民進黨政府的檢調、司法無所不用其極，壓迫在野黨，司法迫害在野當，這是非常明顯易見。絕對努力應戰，不會屈服於司法。

許宇甄提到，最近可以看到，在組發會有個直播間，其實就是要讓大家知道，組發會坦蕩蕩，平常所作所為跟辦公狀況讓大家知道，開大門走大路。要搜索黨中央必須要有明確司法證據，而不是想搜索就搜索，且搜索最大政黨的黨中央，必須要有明確事證，絕對不能隨意搜索。對於她本身當然有臆測，但沒有做的事情就是沒有做，無所畏懼。