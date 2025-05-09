罷顏寬恒2階成功剃光頭！3Q曬合成照 網驚：像王識賢

大罷免持續進行，罷免台中藍委顏寬恒的罷團「解顏行動」前天到台中市選委會二階連署送件，並喊「持續收件」。前立委陳柏惟曾喊罷顏二階連署成功就剃光頭，今PO出光頭合成示意圖，強調「莫忘連署」，吸引近千留言、點讚1.5萬。

網友紛紛稱「帥」、適合拍角頭電影，也有的認為「跟王識賢好像」、「這造型比韓導帥多」、「我以為看錯粉絲團」，也有網友要求「我要看真光頭啊」、「要開直播剃頭吧！」

陳柏惟曾在4月30日直播節目上喊「如果罷免顏寬恒二階連署成功，我剃光頭！」他今在臉書PO出光頭合成照，並PO文表示，莫忘連署（此為合成示意圖），他還在留言處寫下「此為示意圖」，800多名網友對這則留言按讚。

陳柏惟表示，他的頭髮還在，表示連署尚未過關，感謝四方來援，要努力的是繼續收件；他還要網友「不用擔心我爽約」，他保證「我跟黃國昌不一樣，不論是對頭髮或是對理念的承諾」。

「解顏行動」表示，前天送件共3萬3099件二階連署書，尚未達安全門檻130%，即日起持續到月底都會收件。