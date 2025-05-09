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藍民調：48%認為司法只辦國民黨

聯合報／ 記者鄭媁／台北報導
國民黨昨公布民調，立委陳玉珍表示，有四成八民眾認為檢調只針對國民黨辦案、司法不公。記者邱德祥／攝影
國民黨昨公布民調，立委陳玉珍表示，有四成八民眾認為檢調只針對國民黨辦案、司法不公。記者邱德祥／攝影

中選會主委李進勇在立院備詢時稱國民黨「組織性犯罪」引發藍營不滿。國民黨昨公布民調，四成八民眾認為只針對國民黨辦案、司法不公，過半數認為賴清德總統不斷使用司法對付反對者，已讓台灣民主面臨重大威脅。

外傳檢調可能今天搜索中央黨部，國民黨主席朱立倫昨受訪表示，「鷹犬和東廠秉持主子、獨裁者的命令，每一天都想達到迫害在野黨的目標」；大家已經看得很清楚，最新民調有多數民眾都認為台灣現在是司法不公、迫害在野黨、辦藍不辦綠，民進黨再這樣橫行下去，最後一定會被民意反撲。

對於李進勇批評國民黨是組織性犯罪，朱立倫回嗆，李進勇預設立場想入人於罪，已經變成民進黨的主委，沒有資格擔任中選會主委；這樣的態度應該趕快下台，誰會相信中選會是個公平公正機關？

國民黨智庫副執行長凌濤批評，民進黨秘書長林右昌定調在野黨是組織犯罪，李進勇配合演出、檢調大搜捕國民黨黨工，這才是真正的組織犯罪；李進勇擔任法官時教唆書記官做假筆錄涉嫌偽造文書，當時有被搜索、羈押嗎？憑什麼現在羅織他人入罪？

國民黨公布的民調是委託十方民調公司於本月二至五日進行，完成一一○二份有效樣本。民調顯示，五成一民眾認為賴清德總統上任一年不斷用司法對付反對者，讓台灣民主面臨重大威脅。

偽造文書 凌濤 朱立倫 李進勇 林右昌 民調 罷免 賴清德

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