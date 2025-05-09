只花49天也太快！幽靈連署首案偵結 藍台南黨部11人被訴

國民黨台南市黨部副主委莊占魁等十一人，被控未經同意將黨員資料填寫在民進黨立委林俊憲、王定宇罷免提議書上，昨遭台南地檢署依偽造文書等罪嫌起訴，被羈押的莊占魁移審法院，台南地院裁定廿萬元交保。

這是檢調全台偵辦「幽靈連署」首宗起訴案件，同案另有卅七名協助填寫罷免提議資料的黨工及親友，因承認犯行而獲處分緩起訴，但須分別捐助國庫一至十萬元不等。檢方說，是否有其他黨部人員參與將另案偵辦。

兼任市黨部主委的立委謝龍介稱尊重南檢調查，會全力協助當事人到法院捍衛清白，也會集中人力投入第二階段罷免連署。

檢方起訴指出，莊占魁於一月廿日接獲國民黨中央電話通知要罷免林俊憲及王定宇，第一階段提議人名冊各三千份需於二月一日送交黨中央，莊占魁等唯恐春節年假將至，難以透過設攤或聯繫親友招募獲取合格份數，以公務電腦下載或利用原持有的黨員名冊，委由幹部、黨工、親友在未經黨員同意情況下，將黨員個人資料填寫在罷免提議人名冊上並偽造簽名。

全台偵辦罷免連署案 製表／地方社會中心

檢：有幹部給抄寫報酬

經分析比對簽名筆跡，認定偽造林俊憲罷免案提議人名冊一九三四份，其中六十份為死亡連署，王定宇罷免案偽造提議人名冊一六七九份，已死亡七十份，涉犯偽造私文書及非法利用個人資料罪。檢方說，國民黨台南市黨部為募到足夠的罷免提議人數，黨工全力投入，有幹部提供協助抄寫每份二至三元報酬。

民進黨立委林俊憲指出，國民黨著眼的不是這場大罷免，而是在準備明年市長選舉布局；他質疑連署抄寫是「由上而下」，那麼這個「上」到底牽涉多高層級？是黨部主委謝龍介下令？還是連謝龍介也只是「聽命行事」，直接來自國民黨中央黨部指令？

綠委促重懲組織性犯罪

立委王定宇表示，如此明確的組織性犯罪，要求法院給予重懲，國民黨黨主席朱立倫應就此傷害民主、傷害台南市民權益的醜聞公開道歉。立委郭國文說，黨部主委謝龍介因有立委身分獲保護，將來若有新的事證，恐難逃被追訴的可能。

由於檢調是在三月廿日發動第一波搜索，到昨天起訴，只用了四十九天，對於檢方火速偵結起訴，國民黨立委賴士葆批評檢調大動作約談、搜索、羈押是試圖引起寒蟬效應讓其他罷團志工及黨工心存畏懼，不敢繼續協助第二階段連署，「執政當局赤裸裸把檢調當作打擊異己工具，對台灣民主是一大傷害」。

民眾黨立院黨團副總召張啓楷說，政府用大舉搜索在野黨地方黨部方式試圖引起寒蟬效應是大開民主倒車，根據民調有逾五成民眾認為政府選擇性辦案、政治力介入檢調辦案，民進黨若繼續獨裁，人民勢必反撲。

基隆檢調前天再搜索國民黨基隆市黨部，約談主委吳國勝及前副書記長韓吉元，吳遭聲押禁見獲准，韓十萬元交保。韓吉元說檢方指控涉嫌偽造文書，但他沒錯也沒辦法承認。