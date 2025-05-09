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台南2罷免案停止？中選會：收司法機關函文後討論

聯合報／ 記者張曼蘋吳淑玲徐白櫻陳敬丰／連線報導
檢調偵辦綠委林俊憲、王定宇罷免案提議人名冊疑偽造案，昨偵結起訴國民黨台南市黨部副主委莊占魁等11人。圖／聯合報系資料照片
檢調偵辦綠委林俊憲、王定宇罷免案提議人名冊疑偽造案，昨偵結起訴國民黨台南市黨部副主委莊占魁等11人。圖／聯合報系資料照片

台南地檢署偵辦罷免民進黨立委林俊憲王定宇等案提議人名冊涉偽造，昨起訴十一人，是否影響罷免案進行？中選會表示，罷免案停止有其法定要件，中選會取得司法機關提供函文資料後將提委員會討論應處。

中選會指出，公職人員選罷法第八十七條第二項規定，被罷免人在投票日前死亡、去職或辭職者，選舉委員會應即公告停止該項罷免，若非屬此類狀況，尤其涉及司法偵辦，並非選務機關可評論或回應的範疇，尊重司法機關偵辦，不做評論或回應。

中山大學政治學研究所榮譽教授廖達琪表示，中選會不是司法機關，不具備司法裁決權，台南案目前只是起訴，未來還要經過法院判決才能確定是否偽造文書，依規定中選會不能宣布連署無效或中止二階連署，須依選罷法繼續查核名冊是否符合規定。

中興大學國家政策與公共事務研究所助理教授紀和均表示，選罷法中沒有任何一條規定可以因相關人士涉案就強制中止連署，根據罪刑法定原則與行政罰法定原則，在無規定情況下，行政機關不可以禁止或限制人民在憲法上的基本權利，包含選舉、罷免、創制、複決。

紀和均說，目前該案僅是起訴，尚未經過法院判決，依照無罪推定原則都應視被告為無罪，即使中選會認定連署書中有死亡連署，除了少部分死亡或不符規定連署，還有更多合法連署，強制中止如何向其他合法連署者交代？中選會應依法行政，無權強制中止二階連署。

台南市第五選區立委林俊憲以及第六選區立委王定宇罷免案提議，目前進入第二階段連署，截止日期是六月十日。

中選會 偽造文書 廖達琪 林俊憲 王定宇 罷免 選罷法

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