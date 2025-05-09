台南2罷免案停止？中選會：收司法機關函文後討論

台南地檢署偵辦罷免民進黨立委林俊憲、王定宇等案提議人名冊涉偽造，昨起訴十一人，是否影響罷免案進行？中選會表示，罷免案停止有其法定要件，中選會取得司法機關提供函文資料後將提委員會討論應處。

中選會指出，公職人員選罷法第八十七條第二項規定，被罷免人在投票日前死亡、去職或辭職者，選舉委員會應即公告停止該項罷免，若非屬此類狀況，尤其涉及司法偵辦，並非選務機關可評論或回應的範疇，尊重司法機關偵辦，不做評論或回應。

中山大學政治學研究所榮譽教授廖達琪表示，中選會不是司法機關，不具備司法裁決權，台南案目前只是起訴，未來還要經過法院判決才能確定是否偽造文書，依規定中選會不能宣布連署無效或中止二階連署，須依選罷法繼續查核名冊是否符合規定。

中興大學國家政策與公共事務研究所助理教授紀和均表示，選罷法中沒有任何一條規定可以因相關人士涉案就強制中止連署，根據罪刑法定原則與行政罰法定原則，在無規定情況下，行政機關不可以禁止或限制人民在憲法上的基本權利，包含選舉、罷免、創制、複決。

紀和均說，目前該案僅是起訴，尚未經過法院判決，依照無罪推定原則都應視被告為無罪，即使中選會認定連署書中有死亡連署，除了少部分死亡或不符規定連署，還有更多合法連署，強制中止如何向其他合法連署者交代？中選會應依法行政，無權強制中止二階連署。

台南市第五選區立委林俊憲以及第六選區立委王定宇罷免案提議，目前進入第二階段連署，截止日期是六月十日。