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新聞眼／火速起訴罷綠委團體…一切，都按執政黨劇本走

聯合報／ 本報記者林伯驊邵心杰
中選會主委李進勇7日赴立法院備詢時，指「國民黨是組織性犯罪」。 圖／聯合報系資料照片
中選會主委李進勇7日赴立法院備詢時，指「國民黨是組織性犯罪」。 圖／聯合報系資料照片

司法鋪天蓋地辦「藍」行動以火速偵結起訴全台首宗罷免連署偽造文書案進入「第二階段」，一切似乎都照著民進黨政府定調的「國民黨組織性犯罪」劇本走。傳聞執政黨除了意圖洗牌國會，更劍指明年五月檢察總長人事同意權案必須順利通過，因為面對二○二六的九合一大選，檢察龍頭相當重要。

檢調查辦罷免偽造連署案遍地開花，幾乎全在追殺罷綠委團體，由於這些罷免案是選罷法修正前就展開，各地檢署針對「抄名冊」情形，都以偽造文書罪究辦。不過，高雄前市長韓國瑜罷免案的連署名冊也出現許多亡者的「幽靈連署」，當年不見司法動作，此次檢方大動作搜索、聲押屢被批評「小案大辦」。

台南地檢署三月開出偵辦「幽靈連署」第一槍，台北、新北、基隆、宜蘭、花蓮、台中、嘉義、高雄等地檢署都陸續動起來。涉及不法雖該查辦到底，但比例原則不能丟失，此次各地檢調卻為了績效而升級查緝火力，讓國人普遍有司法不公、檢調扮演執政黨打手打壓在野黨的質疑。

更讓人不寒而慄的是，這些案件「遍地開花」時，中選會主委李進勇竟直言「國民黨是組織性犯罪」，顯然所謂的檢調下一步將搜索國民黨中央黨部已非空穴來風，尤其南檢在起訴新聞資料中說明另案調查台南市黨部其他成員或相關人士是否參與本案，試圖暗示「還要辦人」，更充分展現民進黨「割喉割到斷」的鬥爭性格。

從檢調大搜索、大羈押到昨天首波起訴，短短一個多月展現辦案手段的激烈性，讓台灣民主遍體鱗傷；究其背後動機，除了阻止在野罷免綠委的短期目標，傳聞與明年五月任期屆滿的檢察總長保衛戰不無關聯。

一旦真如民進黨立院黨團總召柯建銘所言的「大罷免、大成功」，國會當然有重新洗牌讓綠委席次過半機會，屆時民進黨完全執政，應該監督執政團隊的綠委將再度扮演「橡皮圖章」角色，任由賴清德總統提名哪位聽話的人當檢察總長都能輕鬆過關，將砍殺在野黨利刃握在手，又何懼二○二六、二○二八的強力挑戰者？

逾半國人認為司法「辦藍不辦綠」，檢調司法人員應該感到羞愧，掌握國家名器，真的不該為了官位趨炎附勢。

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