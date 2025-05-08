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基隆國民黨部前主委今晚遭收押 罷免涉偽造文書全案已4人

國民黨基隆市黨部前主委吳國勝今晚收押 地院收押理由曝光

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆地檢署偵辦推動罷免涉嫌偽造文書案，聲押國民黨基隆市黨部前主委吳國勝，基隆地院今晚審理後裁定收押禁見。記者邱瑞杰／攝影
基隆地檢署偵辦推動罷免涉嫌偽造文書案，聲押國民黨基隆市黨部前主委吳國勝，基隆地院今晚審理後裁定收押禁見。記者邱瑞杰／攝影

基隆地檢署偵辦提議罷免涉嫌偽造文書案，今天聲押國民黨基隆市黨部前主委吳國勝。基隆地院審理後指出，吳國勝就名冊所異常情形無合理說明，犯罪嫌疑重大，加上共犯指吳為主導者，全案共犯角色、分工均有待釐清，吳有勾串共犯及湮滅證據之虞，裁定收押禁見。

國民黨基隆市黨部和基隆公共事務學會合作，推動罷免民進黨基隆市議員鄭文婷、張之豪，反制綠營罷免國民黨立委林沛祥。罷鄭、罷張提議人名冊出現「死亡連署」等涉嫌偽造文書情事，檢調連日偵辦至今，已有4名被告收押，另有7人交保。

檢調昨天再度前往國民黨基隆市黨部搜索，同步搜索吳國勝及擔任基隆公共事務學會會長的市黨部前副書記長韓吉元住處，並將兩人帶回調查。檢方今晨複訊後聲押吳國勝，韓吉元10萬元交保。

基隆地院今天開庭審理，晚間近10時時裁定吳國勝收押禁見。院方指出，經訊問，吳國勝坦承擔任主委，且參與聯署罷免議員活動。吳雖否認檢察官所指犯行，但自身說詞反覆，就名冊所呈現異常情形，也無合理說明，佐以其他犯罪嫌疑人供述及文書等證據內容，足認其犯罪嫌疑重大。

法官指出，其他共犯指證吳國勝為本案主導者，共犯間更刻意使用未能配合我國司法單位取證的通訊軟體聯繫，本案詳細共犯角色、分工均有待檢調釐清，有事實足認吳有勾串共犯及湮滅證據之虞，且無其他侵害更小手段，得以確保偵查順利進行，為保全追訴，並衡量吳國勝犯罪所侵害法益及個人人身自由法益輕重，裁定羈押並禁止接見、通信及受授物件。

基隆地檢署偵辦推動罷免涉嫌偽造文書案，聲押國民黨基隆市黨部前主委吳國勝，基隆地院今晚審理後裁定收押。聯合報系資料照
基隆地檢署偵辦推動罷免涉嫌偽造文書案，聲押國民黨基隆市黨部前主委吳國勝，基隆地院今晚審理後裁定收押。聯合報系資料照
基隆地檢署偵辦推動罷免涉嫌偽造文書案，聲押國民黨基隆市黨部前主委吳國勝，基隆地院今晚審理後裁定收押。聯合報系資料照
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