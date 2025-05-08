基隆國民黨部前主委今晚遭收押 罷免涉偽造文書全案已4人

基隆地檢署偵辦提議罷免涉嫌偽造文書案，今天聲押國民黨基隆市黨部前主委吳國勝。基隆地院下午6時開庭，審理近4小時後，裁定吳國勝收押禁見。

國民黨基隆市黨部和基隆公共事務學會合作，推動罷免民進黨基隆市議員鄭文婷、張之豪，反制綠營罷免國民黨立委林沛祥。罷鄭、罷張提議人名冊出現「死亡連署」等涉嫌偽造文書情事，檢調連日偵辦至今，已有4名被告收押，另有7人交保。

基隆檢調4日28日展開首波行動，搜索國民黨基隆市黨部等地，帶回多人偵訊。檢察官4月29日聲押時任基市府民政處長張淵翔、罷鄭領銜人紀文荃、國民黨基隆市仁愛區黨部主任張金發，另命吳國勝和罷張領銜人游正義、罷鄭備補領銜人許紹業，分以30、15、3萬元交保。

基隆地院法官同日審理後，裁定紀文荃、張金發收押禁見，張淵翔40萬元交保。張交保後請辭獲准。檢方對張交保提出抗告，被台灣高等法院駁回。

檢調5月1日又約談中正、安樂戶政所主任江鑒育、林芬芸及1名科員，3人分以10、10、3萬元交保。5月5日約談基市府市政顧問謝偉仁和張淵翔，6日凌晨謝以15萬元交保，張淵翔遭二度聲押，法官裁准。

檢調昨再度前往國民黨基隆市黨部搜索，同步搜索吳國勝及擔任基隆公共事務學會會長的市黨部前副書記長韓吉元住處，並將兩人帶回調查。