快訊

印巴致命空戰！巴基斯坦擊落5架印度戰機 中國大陸軍工股大漲

2025全球幸福城市 台灣9縣市上榜「台北躋身前10」6都僅1地落選

基隆國民黨部前主委今晚遭收押 罷免涉偽造文書全案已4人

基隆國民黨部前主委今晚遭收押 罷免涉偽造文書全案已4人

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆地檢署偵辦推動罷免涉嫌偽造文書案，聲押國民黨基隆市黨部前主委吳國勝，基隆地院今晚審理後裁定收押禁見。記者邱瑞杰／攝影
基隆地檢署偵辦推動罷免涉嫌偽造文書案，聲押國民黨基隆市黨部前主委吳國勝，基隆地院今晚審理後裁定收押禁見。記者邱瑞杰／攝影

基隆地檢署偵辦提議罷免涉嫌偽造文書案，今天聲押國民黨基隆市黨部前主委吳國勝。基隆地院下午6時開庭，審理近4小時後，裁定吳國勝收押禁見。

國民黨基隆市黨部和基隆公共事務學會合作，推動罷免民進黨基隆市議員鄭文婷、張之豪，反制綠營罷免國民黨立委林沛祥。罷鄭、罷張提議人名冊出現「死亡連署」等涉嫌偽造文書情事，檢調連日偵辦至今，已有4名被告收押，另有7人交保。

基隆檢調4日28日展開首波行動，搜索國民黨基隆市黨部等地，帶回多人偵訊。檢察官4月29日聲押時任基市府民政處長張淵翔、罷鄭領銜人紀文荃、國民黨基隆市仁愛區黨部主任張金發，另命吳國勝和罷張領銜人游正義、罷鄭備補領銜人許紹業，分以30、15、3萬元交保。

基隆地院法官同日審理後，裁定紀文荃、張金發收押禁見，張淵翔40萬元交保。張交保後請辭獲准。檢方對張交保提出抗告，被台灣高等法院駁回。

檢調5月1日又約談中正、安樂戶政所主任江鑒育、林芬芸及1名科員，3人分以10、10、3萬元交保。5月5日約談基市府市政顧問謝偉仁和張淵翔，6日凌晨謝以15萬元交保，張淵翔遭二度聲押，法官裁准。

檢調昨再度前往國民黨基隆市黨部搜索，同步搜索吳國勝及擔任基隆公共事務學會會長的市黨部前副書記長韓吉元住處，並將兩人帶回調查。

檢方今晨複訊後，認定吳國勝涉有重嫌，且有串、滅證之虞，向基隆地方法院聲請收押，韓吉元10萬元交保。基隆地院今天開庭審理，晚間近10時時裁定吳國勝收押禁見。

基隆地檢署偵辦推動罷免涉嫌偽造文書案，聲押國民黨基隆市黨部前主委吳國勝，基隆地院今晚審理後裁定收押。聯合報系資料照
基隆地檢署偵辦推動罷免涉嫌偽造文書案，聲押國民黨基隆市黨部前主委吳國勝，基隆地院今晚審理後裁定收押。聯合報系資料照
基隆地檢署偵辦推動罷免涉嫌偽造文書案，聲押國民黨基隆市黨部前主委吳國勝，基隆地院今晚審理後裁定收押。聯合報系資料照
基隆地檢署偵辦推動罷免涉嫌偽造文書案，聲押國民黨基隆市黨部前主委吳國勝，基隆地院今晚審理後裁定收押。聯合報系資料照

偽造文書 國民黨 基隆 張淵翔 罷免

延伸閱讀

童子瑋批國民黨市政淪笑柄 謝國樑：民意已2次投票認證

國民黨基隆市黨部主委先前30萬元交保 檢方2度偵訊後聲押

張淵翔涉助罷免加微信群組掀疑慮 基市府專案報告6重點維護資安

大罷免案基市府團隊兩要角涉案 誰是更大咖？謝國樑：絕未涉入

相關新聞

批綠衛兵入校園 國民黨批評：學生成賴清德政治野心犧牲品

大罷免白熱化。有清華大學學生指控，中文系選修課程老師拿罷免當課程內容，占總成績30%，引發爭議。國民黨批評，近期清華大學...

國民黨基隆市黨部前主委吳國勝今晚收押 地院收押理由曝光

基隆地檢署偵辦提議罷免涉嫌偽造文書案，今天聲押國民黨基隆市黨部前主委吳國勝。基隆地院審理後指出，吳國勝就名冊所異常情形無...

基隆國民黨部前主委今晚遭收押 罷免涉偽造文書全案已4人

基隆地檢署偵辦提議罷免涉嫌偽造文書案，今天聲押國民黨基隆市黨部前主委吳國勝。基隆地院下午6時開庭，審理近4小時後，裁定吳...

影／首件罷免連署造假遭起訴 國民黨南市黨部副主委20萬交保

台南地檢署偵辦立委林俊憲及王定宇罷免案提議人名冊涉偽造文書案，認國民黨南市黨部人員透過黨籍系統下載所轄區域的黨員名冊，填...

民進黨基隆罷林沛祥「宅急便」到府收 林沛祥：不演了

罷團「基隆絕沛」領銜人陳青逸表示，截至昨天為止，收到約2萬4000份連署書，距中選會的法定門檻30394張連署書，或是目...

台南罷綠委連署起訴11人 綠：只逮到車手卻未追到機房

台南地檢署偵結起訴國民黨台南市黨部副主委莊占魁及罷免案領銜人胡永融等11人，民進黨台南市議員蔡筱薇批這很明顯是國民黨自上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。