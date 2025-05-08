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批綠衛兵入校園 國民黨批評：學生成賴清德政治野心犧牲品

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨批評，近期清華大學、逢甲大學、南湖高中等教育場域相繼傳出被染上政治色彩的案例，顯示綠共正透過「綠衛兵」滲透校園，將政治意識型態灌輸給學生，嚴重侵犯教育中立與學生的受教權。圖／取自國民黨臉書
國民黨批評，近期清華大學、逢甲大學、南湖高中等教育場域相繼傳出被染上政治色彩的案例，顯示綠共正透過「綠衛兵」滲透校園，將政治意識型態灌輸給學生，嚴重侵犯教育中立與學生的受教權。圖／取自國民黨臉書

罷免白熱化。有清華大學學生指控，中文系選修課程老師拿罷免當課程內容，占總成績30%，引發爭議。國民黨批評，近期清華大學、逢甲大學、南湖高中等教育場域相繼傳出被染上政治色彩的案例，顯示綠共正透過「綠衛兵」滲透校園，將政治意識型態灌輸給學生，嚴重侵犯教育中立與學生的受教權。

國民黨指出，正如民進黨議員卓冠廷日前在政論節目上揭露，賴清德總統已下達政治指令，要求國民黨立委所提的35項罷免案「全部都要過」，這股政治野心已經擴及到校園，侵犯校園中立。

國民黨細數，清大某課程教師要求學生以「TAIWAN ACTION 影片計畫」編劇身份，創作一支宣傳罷免的影片企劃案，作為期末成績的30%。此舉不但令學生感到被迫接受教師的政治立場，也引發眾多同學強烈不滿，最後甚至退課退到剩6個學生，甚至有人質疑，會不會拍完結果變成「清大學生也支持大罷免」的宣傳品？

一名逢甲大學教師聲稱「花蓮還差一千份」，在課堂中用活摘器官等言詞鼓吹學生參與罷免連署，要學生「趕快幫忙一下」，並公開批判有人要「把台灣賣掉」。校方也指出，該教師行為違反教育中立原則，已啟動調查程序並將依法處理。並重申教育應遵循中立原則，學校不得從事或協助任何特定政治立場之宣傳或動員行為。

此外，南湖高中視聽教室舉辦的「國有器官」紀錄片放映活動，也被爆出現場同時進行罷免連署，疑似假借校園活動之名，行政治動員之實，場內也可見具有特定政治訴求的罷團背心，嚴重破壞教育場所應有之中立。

國民黨表示，種種跡象顯示，賴清德的獨裁野心已不再僅止於立法院或媒體戰場，其「綠衛兵」體系正在全面滲透、全面破壞民主，將政治鬥爭延伸至教育場域，使學生在不知不覺中成為政治操弄的工具。這不僅破壞教育環境，更嚴重傷害學生的學習權與教育中立原則。

國民黨批評，正是因為賴清德一心想投入大罷免、蓄意製造仇恨，才會萌生政治大舉進入校園的問題，唯有罷免賴清德、拔除綠衛兵，才能讓校園重拾教育本質，讓學生遠離政治操弄，回歸教育中立。

罷免

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