影／首件罷免連署造假遭起訴 國民黨南市黨部副主委20萬交保

台南地檢署偵辦立委林俊憲及王定宇罷免案提議人名冊涉偽造文書案，認國民黨南市黨部人員透過黨籍系統下載所轄區域的黨員名冊，填寫罷免提議書，副主委莊占魁等11人被訴偽造私文書等罪嫌，唯一在押的莊占魁今移審台南地院，經法官審理，裁定20萬元交保。他面對媒體不發一語，在律師及家人陪同下快速離開地院。

台南地院指出，莊姓被告經本院訊問後坦承犯行，依被告供述及本案起訴書所載證據內容，足認他涉犯個人資料保護法中非法利用個人資料罪嫌，刑法中行使偽造私文書罪嫌，犯罪嫌疑重大。

台南地院表示，莊姓被告為黨部副主委，而多數其他被告均為黨部人員，說詞顯有相當影響力。另依照本案卷內對話紀錄內容，認有事實足認被告有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞，而具羈押原因。

然而，台南地院審酌，本件經檢察官認偵查已完備而提起公訴，本院權衡國家刑事司法權有效行使、社會秩序及公共利益、被告人身自由私益及防禦權受限制程度，以及目前案件進行程度，命被告應提出20萬元保證金後停止羈押。且不得與起訴書所載共犯或證人有任何直接或間接之聯繫、接觸、探詢案情、洩漏案情、騷擾等行為。