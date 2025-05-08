民進黨基隆罷林沛祥「宅急便」到府收 林沛祥：不演了

罷團「基隆絕沛」領銜人陳青逸表示，截至昨天為止，收到約2萬4000份連署書，距中選會的法定門檻30394張連署書，或是目標38000份的安全數量，都還有一定距離，呼籲民眾在5月15日前送件。今宣布同步啟動「絕沛宅急便」一通電話、到府服務。林沛祥回應，民進黨不演了。

民進黨基隆市黨部今天舉行啟動「絕沛宅急便」一通電話、到府服務記者會。主委林明智表示，公民團體「基隆絕沛」的第二階段連署已經進入倒數計時，民進黨基隆市黨部的服務時間自5月9日至5月15日延長到晚間10點，同步啟動「絕沛宅急便」一通電話、到府服務，可索取連署書、收取連署書，教導如何填寫連署書。

林明智說，過去許多基隆各行政區的連署站點，都有回報有些願意連署的人，無法到達連署站繳交連署書，或是可能因為工作時間的關係，不方便在連署站服務的時間繳交，他和領銜人討論後，邀集數位有機車駕照的朋友，成立「絕沛宅急便」讓機動的小蜜蜂，可以來配送、協助連署書的繳交，期盼可以順利達到第二階段的標準。

陳青逸表示，希望能擺脫國民黨政二代和基隆三個家族綁架基隆市民，市府前民政處長張淵翔涉及使用戶政系統非法取得民眾個資，基隆人要站出來終止亂象。

陳青逸說，即便是一件連署書，他和志工也會到府收件，中選會的法定門檻是30394份連署書，希望收取到38000份的安全數量；呼籲市民在5月15日前送件，會嚴謹的造冊，剔除不合格的連署書，確保公民罷免權的行使。

林沛祥回應表示，大罷免行動就是民進黨幕後操盤的政治操作，「公民團體」不過是塊掩蓋真相的遮羞布，他也做好準備。民進推出「絕沛宅急便」，民進黨從幕後「不演了」走到幕前，說穿了就是要營造「我們沒有抄名單」的假象，基隆民眾都看在眼裡。

林沛祥重申「尊重」，身為民意代表，他願意被檢視，面對罷免不會迴避，更有信心迎接挑戰。將繼續用行動證明自己為基隆做事，相信市民的眼睛是雪亮的。