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基隆綠營推到府收連署書 林沛祥：民進黨直接介入

中央社／ 基隆8日電

民進黨基隆市黨部主委林明智今天說，黨部啟動「絕沛宅急便」，一通電話到府收取罷免國民黨立委林沛祥連署書服務。林沛祥說，民進黨從幕後直接不演了走到幕前，直接介入罷免。

林明智今天在記者會表示，黨部在連署倒數時刻，從明天起至15日延長到晚間10時收取連署書，而「絕沛宅急便」只要一通電話就會到府服務，

電話為（02）2420-1030，可索取連署書、收取連署書，教導民眾如何填寫連署書。

林明智表示，接到連署站點反映，部分有意連署的民眾，無法到達連署站繳交連署書，或因工作因素，無法在連署站開放時間繳交連署書，因此與罷免立委林沛祥案領銜人陳青逸討論後，邀集數名有機車駕照的民眾，成立「絕沛宅急便」，讓機動的小蜜蜂協助繳交連署書，盼第2階段能達標。

陳青逸說，即便是1件連署書，他和志工也會到府收件，中選會的法定門檻是3萬394張連署書，公民團體希望能收到3萬8000張的安全數量，由於送件前還需要造冊的時間，呼籲市民能在15日前送件，他們會嚴謹的造冊，剔除不合格的連署書，確保公民罷免權的行使。

林沛祥表示，整個大罷免行動，本就是民進黨幕後操盤的政治操作，所謂的「公民團體」，不過是塊掩蓋真相的遮羞布，其實在罷免行動剛起步時，他早就已經預料到會走到第3階段，也做好了準備。

林沛祥說，如今第2階段連署即將截止，民進黨再端出「絕沛宅急便」看似貼心、實則刻意的到府服務，現在民進黨從幕後直接不演了走到幕前，直接介入罷免，說穿了，不過是急著營造「我們沒有抄名單」的假象，手段越用力、破綻就越明顯，其實這樣的意圖，基隆民眾都看在眼裡。

罷免

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