台南罷綠委連署起訴11人 綠：只逮到車手卻未追到機房

台南地檢署偵結起訴國民黨台南市黨部副主委莊占魁及罷免案領銜人胡永融等11人，民進黨台南市議員蔡筱薇批這很明顯是國民黨自上而下、系統性偽造提議人名冊的集體舞弊。

蔡筱薇指出，檢方已查出有37人協助抄寫名冊，雖然同樣涉案，但多為親友出於幫忙，非主謀核心，且都已坦承犯行，而獲得緩起訴，事實已很明確呈現，國民黨正以組織化作弊挑戰選舉機制，此舉根本是踐踏民主程序、扭曲選民意志的惡性操作。

「偽造連署的真正幕後操盤者仍待釐清」，蔡筱薇說，目前情況就如同詐騙案中只逮到車手卻未追到機房，罷免案領銜人胡永融，為東區市議員王家貞的秘書及國民黨東區黨部副主任委員，而他的兩位老闆王家貞議員及謝龍介立委應該出來說明清楚，而非完全撇清責任。

對於年僅22歲的胡永融，蔡筱薇雖肯定年輕人投入公共事務的熱忱，卻也不禁感到惋惜。蔡筱薇強調，「只有立場、沒有是非」，只會讓自己「被國民黨賣了，還在幫別人數鈔票」，奉勸胡永融是針對是否有受指示一事做出公開說明，還原完整真相，承擔應有責任，不要淪為被政治操弄的棋子。