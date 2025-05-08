TPOC民調／47.2%民眾贊成罷藍委 27.6%支持罷綠委

民進黨持續推動大罷免，台灣議題研究中心TPOC最新民調顯示，47.2%的民眾贊成罷免國民黨的立委，僅有27.6%的民眾贊成罷免民進黨立委。對於綠委整體滿意度呈現正反意見拉扯， 42.4%滿意，44.1%不滿；藍委滿意度則為32.1%滿意，56.2%不滿。民調顯示，大罷免對藍營並不樂觀。

交叉分析選區立委為民進黨的民眾，60.8%反對罷免民進黨立委，26.3%贊成罷免；選區立委為國民黨的民眾，51.2%反對罷免國民黨籍的立委，39.6%贊成罷免。

另比較民眾對於罷免藍綠黨立委的態度，民進黨選區內民眾對於罷免民進黨立委，有26.3%贊成、60.8%反對；民進黨選區內民眾對於罷免國民黨立委，有39.6%贊成、51.2%反對。

從選區內選民對於罷免兩黨立委的態度比較，同意罷免落差最大為女性，同意罷免國民黨立委43.1%、同意罷免民進黨立委21.1%。從年紀來看，20-29歲民眾同意罷免國民黨立委有51.2%、同意罷免民進黨立委29.1%；30-39歲民眾同意罷免國民黨立委46.0%、同意罷免民進黨立委28.2%。

該民調由TPOC台灣議題研究中心執行，調查對象為戶籍在全台22縣市，年滿20歲的一般民眾。調查方法採用市話調查方式，以分層比例隨機抽樣進行，電話號碼尾數隨機2位數進行抽樣。調查時間為4月30日到5月2日。共完成1073份有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.99個百分點。樣本代表性分析依最新之人口資料，進行戶籍地、性別、年齡和教育程度加權處理。