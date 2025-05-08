國民黨基隆市黨部前主委吳國勝羈押庭 法官17時30分開庭
基隆地檢署偵辦提議罷免涉嫌偽造文書案，二度約談國民黨基隆市黨部前主委吳國勝，檢察官偵訊後聲押，基隆地方法院排定下午5時30分開庭。
國民黨基隆市黨部和基隆公共事務學會合作推動罷免民進黨市議員鄭文婷、張之豪，因提議人名冊出現「死亡連署」等涉嫌偽造文書情事，檢調連日搜索偵辦至今，已有3名被告收押，另有7人交保。
檢調4月28日到國民黨基隆市黨部搜索後，將吳國勝以證人身分帶回調查，檢察官複訊後，認定涉案並列為被告，4月29日命30萬元交保。
檢調5月7日前往吳的住家搜索，並再將他帶回調查後，檢察官指他涉嫌重大，且有串、滅證之虞，5月8日凌晨聲押。基隆地方法院在等吳國勝的委任律師到場閱卷後，排定下午5時30分開庭審理。
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