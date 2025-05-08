朱立倫罵綠法西斯引議 罷李坤城領銜人宋建樑稱這是抬舉民進黨

國民黨主席主立倫痛罵民進黨政府對內則如同法西斯動用司法打壓在野黨引發熱議，曾因複訊時穿著納粹裝束引發熱議的罷免李坤城領銜人宋建樑今天表示，法西斯好歹也是有建設跟功績的，如果獨裁無能也能叫法西斯，那隔無業遊民是不是也都能稱一聲「無產階級革命者」了，請不要再用錯詞來抬舉民進黨。

宋建樑說，民進黨這群人連當法西斯的資格都沒有，別再給它們臉了。實在看不下去朱主席罵得那麼沒水準，法西斯好歹也是有建設跟功績的；至少搞得出整套體系，能民族動員、有國家情懷、改善人民生活水準、開疆拓土、偉大復興，可惜最後沒能貫徹反共征俄的戰略，但也雖敗猶榮。

宋建樑說，而民進黨背棄「清廉、勤政、愛鄉土」的核心價值，現在整天裡通外邦、賣國求榮、靠外援輸血、迫害自家人民的外夷鷹犬，能跟法西斯扯上邊，這不是在罵他們，是在給他們貼金。

宋建樑說，請不要再用錯詞來抬舉民進黨，他們不是法西斯，他們只是膽小鬼、殖民地管家，以及抱著冷戰殘骸不肯放手的歷史寄生蟲，還散播禍延子孫的精神瘟疫，比黑死病跟愛滋還可怕！