國民黨桃園市議員舒翠玲今天指出，她接獲多位民眾反映無故收到罷團簡訊，懷疑個資外洩，她痛批電訊業者「利用個資牟利」。對此，「罷呂清玲、罷免呂玉玲」領銜人Dora今天下午表示，該罷團之前是有根據一階連署民眾提供資料發簡訊，也與聯盟合作透過廣告商發簡訊，但都是依手上的資料發，並非外洩資料。

舒翠玲表示，多位民眾近期收到罷團傳的簡訊，內容「為了孩子，一起守護平鎮、龍潭的未來！」、「1人邀5人，讓下一代擁有更好的生活」等訊息，卻未署名簡訊發送人，讓收到簡訊民眾感到突兀、驚訝，懷疑個資外洩，她懷疑電信業者為牟利將電話號碼賣給罷團。

Dora表示，該罷團之前是有根據一階連署民眾提供的聯絡資料，那時及之後持續發放簡訊，都是根據手上有的資料，呼籲民眾支持罷團連署，一者是一階民眾提供的聯絡資料、二者是與聯盟合作，透過廣告商發簡訊，並非外洩資料發簡訊。