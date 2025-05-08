快訊

朝野協商交火！柯建銘冗長發言又失焦 韓國瑜狠酸：自己生病叫別人吃藥

半導體關稅疑慮 台積電最後一盤神祕大單摜壓收最低918元

台鐵區間車遺落400萬鉅額現款 越南籍石材商身分曝光

民眾狂收罷藍簡訊！桃議員痛批業者賣個資 罷團這樣回應

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
國民黨桃園市議員舒翠玲指民眾收到罷藍簡訊，質疑民眾手機個資遭電信業者外洩牟利。圖／舒翠玲提供
國民黨桃園市議員舒翠玲指民眾收到罷藍簡訊，質疑民眾手機個資遭電信業者外洩牟利。圖／舒翠玲提供

國民黨桃園市議員舒翠玲今天指出，她接獲多位民眾反映無故收到罷團簡訊，懷疑個資外洩，她痛批電訊業者「利用個資牟利」。對此，「罷呂清玲、罷免呂玉玲」領銜人Dora今天下午表示，該罷團之前是有根據一階連署民眾提供資料發簡訊，也與聯盟合作透過廣告商發簡訊，但都是依手上的資料發，並非外洩資料。

舒翠玲表示，多位民眾近期收到罷團傳的簡訊，內容「為了孩子，一起守護平鎮、龍潭的未來！」、「1人邀5人，讓下一代擁有更好的生活」等訊息，卻未署名簡訊發送人，讓收到簡訊民眾感到突兀、驚訝，懷疑個資外洩，她懷疑電信業者為牟利將電話號碼賣給罷團。

Dora表示，該罷團之前是有根據一階連署民眾提供的聯絡資料，那時及之後持續發放簡訊，都是根據手上有的資料，呼籲民眾支持罷團連署，一者是一階民眾提供的聯絡資料、二者是與聯盟合作，透過廣告商發簡訊，並非外洩資料發簡訊。

罷免

延伸閱讀

民眾狂收罷藍簡訊 她質疑電信業者賣個資「太可惡」

立委齊批：個資會角色被動、進度落後 台灣已成詐騙之島

政院個資會籌備處：公務機關應設置個資保護長

簽名防兒虐驚見罷免？民眾喊怕婉拒 罷呂團體嚴正澄清

相關新聞

傳檢調將搜國民黨中央黨部 連勝文：同仁都有心理準備

檢調偵辦罷免連署案，外傳下一步將搜索國民黨中央黨部。國民黨副主席連勝文表示，黨內同仁都有心理準備，民進黨說他們組織犯罪，...

罷免林俊憲、王定宇案起訴 中選會：收到函文後提委員會討論

台南地檢署偵辦民進黨立委林俊憲、王定宇罷免案提議人名冊疑涉不法，今偵結起訴11名涉案人。針對是否影響罷免案進行，中選會表...

民眾狂收罷藍簡訊！桃議員痛批業者賣個資 罷團這樣回應

國民黨桃園市議員舒翠玲今天指出，她接獲多位民眾反映無故收到罷團簡訊，懷疑個資外洩，她痛批電訊業者「利用個資牟利」。對此，...

耗時5小時完成清點名冊 新北2罷團完成第二階段送件作業

罷免立委洪孟楷、廖先翔團體今天送件第二階段連署書，經新北市選委會清點名冊，下午3時4分完成作業，罷洪連署書收據共5萬49...

影／國民黨台南罷免案11人起訴 謝龍介：拚第二階段罷免連署

台南地檢署偵辦立委林俊憲及王定宇罷免案提議人名冊涉偽造文書案，今偵查終結，檢方依涉偽造私文書及非法利用個人資料等罪嫌，將...

民眾狂收罷藍簡訊 她質疑電信業者賣個資「太可惡」

近期有多位民眾收到罷藍簡訊，國民黨桃園市議員舒翠玲今質疑，民眾的手機號碼是否遭電信業者賣給罷團「不當牟利」，要求市府積極...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。