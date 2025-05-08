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罷免林俊憲、王定宇案起訴 中選會：收到函文後提委員會討論

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
檢調偵辦綠委林俊憲、王定宇罷免案提議人名冊疑偽造案，今偵結起訴國民黨台南市黨部副主委莊占魁等11人。圖／聯合報系資料照片
檢調偵辦綠委林俊憲、王定宇罷免案提議人名冊疑偽造案，今偵結起訴國民黨台南市黨部副主委莊占魁等11人。圖／聯合報系資料照片

台南地檢署偵辦民進黨立委林俊憲、王定宇罷免案提議人名冊疑涉不法，今偵結起訴11名涉案人。針對是否影響罷免案進行，中選會表示，罷免案停止有其法定要件，若中選會取得司法機關提供函文資料後，將提委員會討論應處。

南檢今起訴市黨部莊占魁、洪姓書記長、劉姓總幹事、黃姓總幹事、施姓執行長、林姓執行長、王姓書記、劉姓書記、陳姓秘書、胡姓罷免案領銜人及其林姓友人共11人，其中市黨部占9人。

中選會指出，罷免案停止有法定要件，例如公職選罷法第87條等相關規定，若非屬此類狀況，涉及司法偵辦程序者，非選務機關可評論或回應的範疇，則允應尊重司法機關偵辦，故不另做其他評論或回應。

根據公職人員選罷法第87條第2項規定，被罷免人在投票日前死亡、去職或辭職者，選舉委員會應即公告停止該項罷免。

中選會表示，選務機關將函請司法機關在符合偵查不公開的範圍內，提供涉及選務的資訊，若中選會取得司法機關提供函文資料後，將提委員會討論應處。

罷免

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