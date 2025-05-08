罷免林俊憲、王定宇案起訴 中選會：收到函文後提委員會討論
台南地檢署偵辦民進黨立委林俊憲、王定宇罷免案提議人名冊疑涉不法，今偵結起訴11名涉案人。針對是否影響罷免案進行，中選會表示，罷免案停止有其法定要件，若中選會取得司法機關提供函文資料後，將提委員會討論應處。
南檢今起訴市黨部莊占魁、洪姓書記長、劉姓總幹事、黃姓總幹事、施姓執行長、林姓執行長、王姓書記、劉姓書記、陳姓秘書、胡姓罷免案領銜人及其林姓友人共11人，其中市黨部占9人。
中選會指出，罷免案停止有法定要件，例如公職選罷法第87條等相關規定，若非屬此類狀況，涉及司法偵辦程序者，非選務機關可評論或回應的範疇，則允應尊重司法機關偵辦，故不另做其他評論或回應。
根據公職人員選罷法第87條第2項規定，被罷免人在投票日前死亡、去職或辭職者，選舉委員會應即公告停止該項罷免。
中選會表示，選務機關將函請司法機關在符合偵查不公開的範圍內，提供涉及選務的資訊，若中選會取得司法機關提供函文資料後，將提委員會討論應處。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言