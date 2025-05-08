耗時5小時完成清點名冊 新北2罷團完成第二階段送件作業

罷免立委洪孟楷、廖先翔團體今天送件第二階段連署書，經新北市選委會清點名冊，下午3時4分完成作業，罷洪連署書收據共5萬4916人，罷廖共3萬6574人。

今早2個罷免團體送件後，都約花費5小時後完成清點名冊，且完成開立罷免案連署人名冊送件收據。新北市選委會表示，本會於今日上午8時，受理新北市第1選舉區立法委員洪孟楷罷免案提議人之領銜人提出的連署人名冊，於今日下午1時46分受理清點完畢並開立罷免案連署人名冊送件收據，共計5萬4916人。

選委會表示，第12選舉區立法委員廖先翔罷免案提議人之領銜人提出的連署人名冊，業於今日下午3時2分受理清點完畢，共計3萬6574人。