耗時5小時完成清點名冊 新北2罷團完成第二階段送件作業
罷免立委洪孟楷、廖先翔團體今天送件第二階段連署書，經新北市選委會清點名冊，下午3時4分完成作業，罷洪連署書收據共5萬4916人，罷廖共3萬6574人。
今早2個罷免團體送件後，都約花費5小時後完成清點名冊，且完成開立罷免案連署人名冊送件收據。新北市選委會表示，本會於今日上午8時，受理新北市第1選舉區立法委員洪孟楷罷免案提議人之領銜人提出的連署人名冊，於今日下午1時46分受理清點完畢並開立罷免案連署人名冊送件收據，共計5萬4916人。
選委會表示，第12選舉區立法委員廖先翔罷免案提議人之領銜人提出的連署人名冊，業於今日下午3時2分受理清點完畢，共計3萬6574人。
罷廖團體表示，今天送件狀況不錯，選委會人員查驗過程中，有發現裝訂上的小錯誤，主要是里鄰別，選委會希望作業完整，讓現場人員可以現場修正，完成送件，日後等中選會公告成案後，會再推動第三階段的宣傳。
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