快訊

朝野協商交火！柯建銘冗長發言又失焦 韓國瑜狠酸：自己生病叫別人吃藥

半導體關稅疑慮 台積電最後一盤神祕大單摜壓收最低918元

台鐵區間車遺落400萬鉅額現款 越南籍石材商身分曝光

耗時5小時完成清點名冊 新北2罷團完成第二階段送件作業

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市選委會完成2個罷免團體連署書送件。記者江婉儀／攝影
新北市選委會完成2個罷免團體連署書送件。記者江婉儀／攝影

罷免立委洪孟楷、廖先翔團體今天送件第二階段連署書，經新北市選委會清點名冊，下午3時4分完成作業，罷洪連署書收據共5萬4916人，罷廖共3萬6574人。

今早2個罷免團體送件後，都約花費5小時後完成清點名冊，且完成開立罷免案連署人名冊送件收據。新北市選委會表示，本會於今日上午8時，受理新北市第1選舉區立法委員洪孟楷罷免案提議人之領銜人提出的連署人名冊，於今日下午1時46分受理清點完畢並開立罷免案連署人名冊送件收據，共計5萬4916人。

選委會表示，第12選舉區立法委員廖先翔罷免案提議人之領銜人提出的連署人名冊，業於今日下午3時2分受理清點完畢，共計3萬6574人。

罷廖團體表示，今天送件狀況不錯，選委會人員查驗過程中，有發現裝訂上的小錯誤，主要是里鄰別，選委會希望作業完整，讓現場人員可以現場修正，完成送件，日後等中選會公告成案後，會再推動第三階段的宣傳。

罷免立委廖先翔團體完成罷免第二階段送件作業。記者江婉儀／攝影
罷免立委廖先翔團體完成罷免第二階段送件作業。記者江婉儀／攝影
罷免立委洪孟楷團體完成罷免第二階段送件作業。記者江婉儀／攝影
罷免立委洪孟楷團體完成罷免第二階段送件作業。記者江婉儀／攝影
罷免立委洪孟楷、廖先翔團體今天送件第二階段連署書。記者江婉儀／攝影
罷免立委洪孟楷、廖先翔團體今天送件第二階段連署書。記者江婉儀／攝影

罷免

延伸閱讀

影／罷免廖先翔二階連署送件 罷團：戰勝恐懼力拚到底

喊「守住新北山海關」 罷免廖先翔團體送3.6萬份二階連署書

罷團送5.4萬份連署 洪孟楷喊惡罷不是民主：絕對不同意

罷免二階連署今送件 廖先翔籲回顧納粹企圖民主走回獨裁

相關新聞

傳檢調將搜國民黨中央黨部 連勝文：同仁都有心理準備

檢調偵辦罷免連署案，外傳下一步將搜索國民黨中央黨部。國民黨副主席連勝文表示，黨內同仁都有心理準備，民進黨說他們組織犯罪，...

罷免林俊憲、王定宇案起訴 中選會：收到函文後提委員會討論

台南地檢署偵辦民進黨立委林俊憲、王定宇罷免案提議人名冊疑涉不法，今偵結起訴11名涉案人。針對是否影響罷免案進行，中選會表...

民眾狂收罷藍簡訊！桃議員痛批業者賣個資 罷團這樣回應

國民黨桃園市議員舒翠玲今天指出，她接獲多位民眾反映無故收到罷團簡訊，懷疑個資外洩，她痛批電訊業者「利用個資牟利」。對此，...

耗時5小時完成清點名冊 新北2罷團完成第二階段送件作業

罷免立委洪孟楷、廖先翔團體今天送件第二階段連署書，經新北市選委會清點名冊，下午3時4分完成作業，罷洪連署書收據共5萬49...

影／國民黨台南罷免案11人起訴 謝龍介：拚第二階段罷免連署

台南地檢署偵辦立委林俊憲及王定宇罷免案提議人名冊涉偽造文書案，今偵查終結，檢方依涉偽造私文書及非法利用個人資料等罪嫌，將...

民眾狂收罷藍簡訊 她質疑電信業者賣個資「太可惡」

近期有多位民眾收到罷藍簡訊，國民黨桃園市議員舒翠玲今質疑，民眾的手機號碼是否遭電信業者賣給罷團「不當牟利」，要求市府積極...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。