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影／國民黨台南罷免案11人起訴 謝龍介：拚第二階段罷免連署

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導

台南地檢署偵辦立委林俊憲及王定宇罷免案提議人名冊涉偽造文書案，今偵查終結，檢方依涉偽造私文書及非法利用個人資料等罪嫌，將國民黨台南市黨部莊姓副主委等11人起訴，另37人獲緩起訴處分。市黨部主委謝龍介表示，除全力協助打官司，也將集中人力在第二階段罷免連署。

國民黨台南市黨部莊姓副主委、洪姓書記長、劉姓、黃姓總幹事、施姓、林姓執行長、王姓、劉姓書記、陳姓秘書、胡姓罷免案領銜人及其林姓友人等11人，被控在今年1月間，為求在10日內募得林俊憲、王定宇各3000份罷免案提議人名冊，且知悉春節年假將至，若透過公開擺攤或聯繫親友招募民眾，恐難以在期限內完成罷免案提議人名冊目標數，涉嫌行使偽造私文書及非法利用個人資料進行連署，今偵查終結，遭檢察官提起公訴。

台南市黨部主委謝龍介表示，尊重地台南地檢署的調查，未來會全力協助當事人到法院捍衛他們得清白，偵辦已告一段落，也會集中人力投入第2階段的罷免連署。

立委謝龍介與台南市議會國民黨團日前宣布在台南市「全面罷綠、全面代收連署書」，12位國民黨議員服務處即日起協助代收，第一階段被罷免的民進黨立委，謝龍介說會奮戰到底，達到第二階段門檻 。連日來，謝龍介也到連署站宣講，拚第2階段罷免民進黨立委過關。

台南 國民黨 罷免 謝龍介

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