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民眾狂收罷藍簡訊 她質疑電信業者賣個資「太可惡」

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
多位民眾收到罷藍簡訊，國民黨桃園市議員舒翠玲今質疑，民眾的手機號碼是否遭電信業者賣給罷團「不當牟利」。圖／舒翠玲提供
多位民眾收到罷藍簡訊，國民黨桃園市議員舒翠玲今質疑，民眾的手機號碼是否遭電信業者賣給罷團「不當牟利」。圖／舒翠玲提供

近期有多位民眾收到罷藍簡訊，國民黨桃園市議員舒翠玲今質疑，民眾的手機號碼是否遭電信業者賣給罷團「不當牟利」，要求市府積極處理。市府智慧城市發展委員會則回應，會積極辦理、查明原因。

多名藍委面臨罷免，舒翠玲今透露，近日有民眾收到罷團的連署簡訊，內容提到「為了孩子，一起守護平鎮、龍潭的未來」、「1人邀5人，讓下一代擁有更好的生活」等，卻未署名簡訊發送人是誰，讓收到簡訊的民眾都感到很突兀、驚訝。

舒翠玲表示，她懷疑電信業者是否為了牟利把電話號碼賣給罷團，重點是電信業者在販賣電話號碼時是否經過當事人的同意，若未經過同意就把電話給其他集團，恐有洩漏個資嫌疑，呼籲智發會需嚴格審查、積極處理，避免民眾再受到罷團騷擾。智發會主委廖修武則回應，會針對此事積極辦理，查明民眾的電話號碼遭洩露的原因。

先前也有許多民眾在Threads表示自己收到罷免簡訊，內容同樣是「守護台灣、愛要及時！1人拉5人」等，並附上地址邀請參與連署，質疑「為何罷團是民間團體可以取得我的個資」，引發外界討論。

當時，反共護台聯盟則解釋，是透過簡訊代理商購買簡訊行銷服務，代理商會與三大電信合作，並以兩個方式過濾出簡訊發送對象，包括透過特定區域基地台、以及當初申請門號的地點，並且也能針對該門號當初申請人的年齡、學歷、性別、區域等條件發放簡訊，這種簡訊跟平日大家會收到的廣告簡訊相同，沒有個資的問題。

罷免 電信業

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