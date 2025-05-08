藍營連署屢遭搜索調查 沈政男質疑：司法干涉連署

中央選舉委員會主委李進勇被問到當法官時涉嫌偽造文書，因為「未生實質損害」而沒事，回罵「講這些無助於掩飾你們（國民黨）的組織犯罪！」醫師沈政男說，如以李進勇的邏輯，那大罷免團體只要有一份連署錯誤，也應通通送辦。

沈政男說，這一波中選會告發，以及檢調搜查與羈押國民黨「死亡連署」人員，爭議關鍵就在於為什麼那麼著急？那些「死亡連署」妨害到誰了？如果到最後，罷綠委案子，二階根本沒有過，不能進行投票，試問，誰受害了？

他說，去年選舉總統，一名無黨籍參選者繳交20多萬份連署書，結果只有兩份有效嗎？其他都是複製影印，只是沒收100萬元保證金，為什麼不用偵辦？就是「未生實質損害」。等到罷免結束，確定有人被損害，再來搜查與聲押都還不遲，怎麼現在就急著到處抓人了。

國民黨立委質疑民進黨，前幾年的連署造假都是罷免投票之後才偵辦，為什麼現在才剛過一階連署，就辦得如火如荼？顯然，綠營就是看政治氛圍在辦事情，抓柯文哲也是如此。

現在連署檢調就介入，很明顯就是干擾罷免進行，即使最後證明無罪，司法已經干預了罷免，這是三權相互打架，竟然連這一點基本政治學概念也沒有。選舉罷免，除非有明顯與立即的危險，司法根本不應該介入。

為了一件可能不涉及實質利害的行為，把一個反對黨的地方黨部主委羈押起來，這百分百就是過當的舉措，只有台灣司法做得出來。如果這樣的邏輯可以成立，那麼，注意了，只要有一份連署錯誤，通通應該送辦！

大罷免團體自豪說，幾萬份二階連署，只有幾份無效！殊不知，那幾份無效連署，以檢調偵辦藍營「死亡連署」的邏輯，也必須以涉嫌偽造文書送辦！為什麼沒有？顯然，就是中選會認為不嚴重，也就是他們心中有一個門檻標準。

沈政男說，李進勇40年前的狀況，跟現在「死亡連署」完全一樣，就是一個犯罪門檻的問題。罷免走完，再查是否連署造假，而不是中途介入，影響罷免。