傳檢調將搜國民黨中央黨部 連勝文：同仁都有心理準備

檢調偵辦罷免連署案，外傳下一步將搜索國民黨中央黨部。國民黨副主席連勝文表示，黨內同仁都有心理準備，民進黨說他們組織犯罪，自己才是組織性的獨裁做法，無所不用其極要剷除兩大主要在野黨，這不是準獨裁，什麼才是？

連勝文今接受「千秋萬事」廣播專訪。被問到，若檢調劍指黨主席朱立倫，黨內是否有沙盤推演如何因應？

連勝文說，朱立倫打算怎麼做，他有他的規畫，國民黨這麼多年下來也不單是靠一人，如果只靠一人，國民黨早就垮了。黨沒有資源、沒錢沒人，很多地方區黨部都只剩下一人，要查核連署的真實性確實有困難，主要都是靠很多志工幫忙，包括他在內都是義務職，沒領薪水還要設法提供資源。

連勝文說，國民黨不是靠一個人才能撐下去，而是一群人一起努力，有支持者和志工的幫忙才能撐到現在，他不相信民進黨如果來抄，國民黨就會垮，「黨中央現在家徒四壁，你要去抄也抄不到什麼東西，公理自在人心。」

他也批評，民進黨政府先把民眾黨搞垮，柯文哲一招斃命的證據到現在也沒看到，再不擇手段打擊主要競爭對手，無所不用其極要把在野鬥臭、鬥爛，對賴清德和其東廠、鷹犬來說，權力才是最重要，極度惡劣。

連勝文批評，檢調把許多黨內機密資料帶走，就是要恐嚇基層和支持者、造成寒蟬效應，黨中央要預先準備法律因應，與連署案件無關的文件資料，不能莫名被帶走。他也重申，國民黨中央黨部只是外殼，是辦公的地方，真正的黨中央是精神，民主價值和理念是不會散掉的。