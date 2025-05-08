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朱立倫：李進勇預設立場 沒資格擔任中選會主委

中央社／ 台北8日電

國民黨立委許宇甄昨天提出中選會主委李進勇所涉偽造文書舊案，李進勇當場回應，「你提這個案子無助於掩飾你們組織性的犯罪」。國民黨主席朱立倫今天說，作為中選會主委卻預設立場、入人於罪，已沒有資格擔任中選會主委。

檢調持續偵辦罷免幽靈連署案，許宇甄在立法院質詢時提出李進勇偽造文書舊案，質疑李進勇當年是否有被搜索、聲押。李進勇說，這是40年前無罪判決的陳年老案，「你提起這個案子無助於掩飾你們組織性的犯罪。」

朱立倫上午出席國民黨母親節慶祝活動前受訪表示，作為中選會主委卻預設立場，入人於罪，已沒有資格擔任中選會主委。

朱立倫說，李進勇已經變成民進黨的主委，這樣的態度應趕快下台，誰會相信中選會是一個公平、公正的機關。

媒體詢問，傳出檢調可能在9日搜索國民黨中央黨部。朱立倫說，鷹犬、東廠秉持獨裁者的命令，要達到迫害在野黨的目標，大家看得很清楚，最新民調顯示多數民眾認為台灣司法不公、迫害在野黨、辦藍不辦綠，民進黨再這樣橫行下去，最後一定會被民意反撲、被民主反撲。

朱立倫隨後在活動致詞時說，總統賴清德就任不到一年，兩岸兵凶戰危，國家安全沒有越來越好，然後又搞大罷免清除在野黨，搞社會對立，讓社會不安定，又開放含萊克多巴胺豬肉，讓大家吃得不安心。

朱立倫呼籲，身為國家領導人，應要像家長的心情、像爸爸媽媽的心情，讓大家能夠安全、安定，否則自己會心安嗎。每天搞社會對立、要殲滅反對者，這是應該做的嗎。大家應該以媽媽的心情，讓家庭更和諧、國家更安定。

朱立倫 李進勇 罷免

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