台南罷免連署造假手法曝光！是否其他相關人士涉案 南檢分案調查

南檢偵辦台南市立法委員罷免案提議人名冊涉不法，3月20日搜索國民黨台南市黨部及副主委莊占魁住所等，認莊涉偽造文書且滅證及串供之虞聲押獲准，今偵結起訴，莊等人涉偽造提議人名冊手法也隨之曝光。檢方說，市黨部其他成員或相關人士是否有參與本案，已另分案調查中。

專案小組調查，國民黨台南市黨部副主委莊占魁要求總幹事劉金輝等人需於今年1月31日完成責任份數的提議人名冊，且知悉春節年假（1月25日至2月2日）將至 ，若透過公開擺攤或聯繫親友招募民眾，恐難以在要求期限內完成，劉金輝等人為求能於10日內 （1月21日至1月31日）達成募得立委林俊憲及王定宇各3000份罷免案提議人名冊連署目標，即以公務電腦至國民黨黨籍系統下載所轄區域黨員名冊，或利用原本職務上即持有的轄區黨員名冊紙本，未經黨員同意而填寫2人罷免案提議書，並以偽造黨員簽名方式，擅自偽造黨員同意罷免案提議人名冊。

專案小組經向中選會、台南市選舉委員會調取罷免提議書等資料分析比對相關筆跡，並參酌被告供述及扣案手機通訊軟體對話紀錄，認劉等人擅自偽造黨員同意罷免案意旨私文書，並提交中選會，其中林俊憲罷免案偽造提議人名冊共有1934份，其中提議人已死亡者有60份，而王定宇罷免案偽造提議人名冊共有1679份，其中提議人已死亡者有70份。

專案小組也追出，劉金輝等人透過自行抄寫及委託其他黨工協助抄寫等方式，偽造罷免案提議人名冊外，林姓執行長、黃姓總幹事分別提供協助抄寫每份名冊3、2元的報酬等方式，偽造2立委罷免案提議人名冊。

後經中選會查對提議人名冊，刪除條件不符者後，林俊憲罷免案尚不足規定人數，施姓執行長3月間又自國民黨安平區黨員名冊，隨機選取黨員名冊內個人資料，未經同意，協助偽造提議人名冊103份，提交中選會。

外界關切國民黨台南市黨部其他成員或相關人士是否有參與本案，檢方指出，已另分案調查中，檢察官將秉持客觀中立態度，持續釐清事實及查明真相。