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罷團2階送件 王鴻薇、徐巧芯、賴士葆籲投不同意

中央社／ 台北8日電

罷免中國國民黨籍立法委員王鴻薇賴士葆徐巧芯團隊今天到台北市選委會，送交第2階段連署書；王鴻薇、賴士葆呼籲選民出門投不同意票，徐巧芯說，她一定會贏。

聯華電子股份有限公司創辦人曹興誠到場聲援罷團表示，罷免徐巧芯（台北第7選舉區選出）團隊送件約4.1萬份（法定門檻約2.3萬份）；國民黨籍立委言行錯亂、邏輯顛倒，甚至裡應外合要消滅中華民國、摧毀國家。

罷免王鴻薇（台北第3選區選出）團隊說，送交連署書約4.5萬件（法定門檻約2.7萬份）；罷免賴士葆（台北第8選區選出）團隊表示，提交約3.4萬份連署書（法定門檻約2.4萬份）。

王鴻薇上午受訪表示，該來的總是要來，大家已做好準備，全力爭取選民支持，不少選民也給予加油打氣；徐巧芯受訪說，人民眼睛雪亮，她一定會贏；賴士葆受訪表示，平常心面對，全力以赴，呼籲支持者站出來投不同意票。

台北市長蔣萬安稍早與信義區里長座談前，接受媒體聯訪表示，一定與5席台北選出的國民黨籍立委共同努力、並肩作戰。

徐巧芯 王鴻薇 罷免 賴士葆

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