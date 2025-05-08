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罷免二階連署書達2萬6414份過關 林思銘：堅定迎戰

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
罷免新竹縣第二選區立法委員林思銘的團隊「撕除惡銘」，今天上午送交選委會2萬6414份二階連署書。記者黃羿馨／攝影
罷免新竹縣第二選區立法委員林思銘的團隊「撕除惡銘」，今天上午送交選委會2萬6414份二階連署書。記者黃羿馨／攝影

罷免新竹縣第二選區立法委員林思銘的團隊「撕除惡銘」，今天上午送交選委會2萬6414份二階連署書，團隊強調，離安全門檻只差1500份，將持續收件。林思銘也回應，將堅定迎戰，也懇請鄉親投下「不同意票」。

罷免案領銜人謝婷婷指出，今天送交連署書已跨越法定門檻的2萬3287份，據目前估算，罷免行動需達到至少130%安全門檻，約3萬200份，才能在剔除無效件後順利進入三階投票階段，團隊也呼籲尚未連署的選民把握時間踴躍連署。

謝婷婷表示，罷免行動自啟動以來一路艱辛，資源有限，但在地方民眾以及志工朋友們的支持下仍持續推進。她感謝新竹縣第二選區每一位參與連署的民眾，強調「每一筆連署，都是對民主價值的堅持，也要讓不適任的立委記住：人民才是國家的主人」。

林思銘也表示，真正的罷免機制，應是針對失職、失德的公職人員進行糾正。但如今，這場罷免行動卻充滿了仇恨與對立，背離了初衷，成為一場無端的政治操弄。惡意的罷免，不僅浪費社會資源，更是對認真做事者最殘酷的傷害。

林思銘也強調，面對惡意罷免，將堅定迎戰，也懇請鄉親們踴躍出來投下「不同意票」，以行動守護新竹的未來。

罷免新竹縣第二選區立法委員林思銘的團隊「撕除惡銘」，今天上午送交選委會2萬6414份二階連署書。記者黃羿馨／攝影
罷免新竹縣第二選區立法委員林思銘的團隊「撕除惡銘」，今天上午送交選委會2萬6414份二階連署書。記者黃羿馨／攝影
罷免案領銜人謝婷婷指出，今天送交連署書已跨越法定門檻的2萬3287份，據目前估算，罷免行動需達到至少130%安全門檻。記者黃羿馨／攝影
罷免案領銜人謝婷婷指出，今天送交連署書已跨越法定門檻的2萬3287份，據目前估算，罷免行動需達到至少130%安全門檻。記者黃羿馨／攝影

新竹 林思銘 罷免

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