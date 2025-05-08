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喊「守住新北山海關」 罷免廖先翔團體送3.6萬份二階連署書

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
「齊心斷翔」罷免立委廖先翔團隊今天共送件3萬6744份連署書到新北市選委會清點名冊。記者江婉儀／攝影
「齊心斷翔」罷免立委廖先翔團隊今天共送件3萬6744份連署書到新北市選委會清點名冊。記者江婉儀／攝影

罷免收件第二階段陸續結束，「齊心斷翔」罷免立委廖先翔團隊今天共送件3萬6744份連署書到新北市選委會清點名冊，達送件門檻138%，罷團呼籲，第二階段今天送件，呼籲廖先翔站出來正面對決。

罷團今天送件正本、影本共46箱連署書，不含備份共3萬6744份，罷團志工高喊口號「齊心斷翔，罷免廖先翔」、「大罷免大成功」，由選委會人員依照名冊清點送件資料。

罷團發言人、志工小笙表示，要對所有志工跟七星選區的民眾表達謝謝，有他們才能達到送件門檻，他們沒有總部，範圍包山包海，從一開始小攤位遭受冷漠目光，最後是民眾對他們比讚，甚至溫馨送暖，謝謝他們站出來。

小笙表示，面對公民運動，廖先翔卻抹黑他們是職業罷免團體，對此深感遺憾，廖硬要把展現基礎民意，抹黑成政治鬥爭，非常不可取，從來無視罷團質疑，也沒有正面回應過，都是貼標籤代替溝通，用抹黑逃避責任。今天送出連署書，是完成階段性任務，但不是結束，只是一個開始，會有更多力量說服鄉親投票，將不適任立委下架，罷免廖先翔，汐止才有更好的未來。

反共護台聯盟主任、罷團領銜人陳正敬表示，汐止包山包海，可說是新北的山海關，所以不能讓吳三桂打開門，讓清兵入關，志工們很辛苦在路上收連署書，廖先翔在國會展現不專業行為，是親共行為，這是選民無法接受，這些連署書，是對鄉土愛的情書，也是對親共立委的站書，呼籲廖先翔不要再站在立委的保護傘下，不要躲在網軍背後抹黑造謠，請廖先翔站出來正面對決，拿出他的勇氣跟專業。

陳正敬也呼籲，還有其他選區還在拚連署，希望大家可以出來，讓其他罷團跟他們一起站在同個擂台上，把所有親共立委KO。

「齊心斷翔」罷免立委廖先翔團隊今天共送件3萬6744份連署書到新北市選委會清點名冊。記者江婉儀／攝影
「齊心斷翔」罷免立委廖先翔團隊今天共送件3萬6744份連署書到新北市選委會清點名冊。記者江婉儀／攝影
記者江婉儀／攝影
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「齊心斷翔」罷免立委廖先翔團隊今天共送件3萬6744份連署書到新北市選委會清點名冊。記者江婉儀／攝影
「齊心斷翔」罷免立委廖先翔團隊今天共送件3萬6744份連署書到新北市選委會清點名冊。記者江婉儀／攝影
反共護台聯盟主任、罷團領銜人陳正敬表示，汐止包山包海，可說是新北的山海關，所以不能讓吳三桂打開門，讓清兵入關。記者江婉儀／攝影
反共護台聯盟主任、罷團領銜人陳正敬表示，汐止包山包海，可說是新北的山海關，所以不能讓吳三桂打開門，讓清兵入關。記者江婉儀／攝影

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