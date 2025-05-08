罷團送5.4萬份連署 洪孟楷喊惡罷不是民主：絕對不同意

罷免立委洪孟楷團體帶著5萬4888份二階連署書，今早赴新北選委會送件。國民黨立委洪孟楷回應說，惡罷不是民主，執政黨發起的大罷免到最後是要民進黨做主，還是要尊重2024年選出的民意？用少數惡意罷免掉過半數選出的民意，絕對「不同意」！

洪孟楷說，他的選區是幅員遼闊、人數最多，罷團想要用送出最多份來打擊過去全國第一高票的立委「看得出罷團的用心」，不過他在立院兢兢業業、為地方發聲，才是台灣需要的事。當行政、司法、考試、監察四權集於一身，連立法院也要民進黨獨大？為了台灣的未來，呼籲支持站出來絕對「不同意」。

洪說，沉默，不代表認同惡罷，沉默，只是還沒出聲。當投票日來臨，請站出來！用選票對抗奧步，守護民主、不讓社會撕裂、不讓真正做事的人孤單！「不同意罷免」守住良善，守住台灣。