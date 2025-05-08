面對被罷免 盧秀燕本命區子弟兵黃健豪：先過關稅和匯率兩挑戰
台中市立委黃健豪雖然被發起罷免並已二階送件，但他認為現階段大家最關心的是如何度過美國對等關稅和匯率驟升兩個挑戰，所以他尚未發起反罷免活動，而是做好自己的問政和選民服務，像昨天就參加與台中市機踏車修理業職業工會的座談，讓企業了解如何申請貸款，以及勞工失業了該怎麼辦等。
台中第五選區罷免藍委黃健豪的罷團「斷健行動」，二階連署送出5萬4451件，罷團宣稱送件數是全國第一。而黃健豪被視為是盧秀燕的子弟兵，所在的北區、北屯區更是盧交棒給黃健豪的本命區。
黃健豪說，他的北區、北屯區以中產階級多，對於罷不罷免，「感覺很冷」，大家關心的是眼前的關稅和匯率問題如何因應。更何況，如果罷免案的二階過了，下階段的罷免投票最快也是七月、慢的話八月，國際的變局很多，現在五月就發起反罷免活動，他認為太早了。
而且，他認為，這場大罷免並非針對他個人，而是針對國民黨，支不支持就是大家出來投票，現階段他會以協助民眾度過關稅和匯率挑戰為主要工作。
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