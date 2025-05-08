罷團送件破5萬分 洪孟楷：正面迎戰 直球對決

罷免國民黨立委洪孟楷團體今日正式遞交二階連署書，總計5萬4888分，達法定門檻142%。洪孟楷回應，正面迎戰，直球對決。

針對罷團送件，洪孟楷說，惡罷不是民主，是想要讓民進黨做主。到底是要讓民進黨做主，還是尊重2024年民意人民做主的選擇？他的選區新北市第一選區，幅員遼闊，人口數也最多，所以想要用送出最多分數（連署書）來打擊過去的全國第一高票，看得出來罷團的用心。

洪孟楷表示，更重要的是，從一開始到現在，他每天都在立法院兢兢業業，為地方發聲，為人民把關，以及監督現在的政府，這才是現在台灣主流民意希望做的事。

洪孟楷指出，執政黨執政快一年的時間，可是卻還是讓國人沒有辦法接受，且民怨四起的時候，只能更堅定的專業理性問政監督，所以既然現在罷免團體也都送出了第二階段連署，那就是正面迎戰，直球對決，把所有支持他的民意催出來。

洪孟楷強調，呼籲大家，當民進黨已經是行政、司法、監察、考試等四權集中的時候，如果連立法院理性監督的最後一權都被民進黨掌握，這樣子真的就是往極權專制邁進，他絕對不同意，所以一定要號召所有支持者踴躍站出來，投下不同意罷免票。

另一方面，罷免國民黨立委徐巧芯團體也送件第二階段連署。領銜人曹興誠表示，今天送件達4萬1201分，占罷免門檻175％，實際收到是4萬1867分，占罷免門檻178%。對此，徐巧芯回應，「尊重，但人民的眼睛是雪亮的，我一定會贏。」