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影／二階罷免連署收件破175% 徐巧芯反擊「我一定會贏」

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
北市罷免藍委二階連署均以通過法定門檻並達到安全份數，其中罷免徐巧芯、王鴻薇、賴士葆三罷團今赴北市選委會送件。記者洪子凱／攝影
北市罷免藍委二階連署均以通過法定門檻並達到安全份數，其中罷免徐巧芯、王鴻薇、賴士葆三罷團今赴北市選委會送件。記者洪子凱／攝影

北市罷免藍委二階連署均以通過法定門檻並達到安全份數，其中罷免徐巧芯、王鴻薇、賴士葆三罷團今赴北市選委會送件，徐巧芯收件份數超過法定門檻175%，徐巧芯說「尊重，但人民的眼睛是雪亮的，我一定會贏。」

今天赴台北市選委會送件包含罷免王鴻薇「刪除薇害」、徐巧芯「剷除黑芯」、賴士葆「文山退葆」三個團體，均超過安全門檻，罷王鴻薇、徐巧芯二階連署收件份數更是逼近法定最低門檻200%，分別為4萬5818份、165.2%，4萬1201份、175%，賴士葆收件數則為3萬4040份、137%。

北市罷團今天在聯電創辦人、「剷除黑芯」領銜人曹興誠代領下舉行記者會，曹表示，藍委在立法院把國防外交預算砍到完全不能動彈，企圖跟對岸裡應外合，消滅中華民國，不斷去訪問中國大陸又不准通過管理法案，而中共每天想消滅中華民國，結果問蔣萬安說誰是想消滅敵國，蔣也講不出來，這些都令人極度不安。

罷免賴士葆團隊表示，志工不畏烈日曝曬、颳風下雨，上山下海走入巷弄，才有這麼好的成績，接下來會努力達成大家的期待，更喊話蔣萬安維持行政中立，不要再使用公權力對付我們公民；罷免王鴻薇團隊則說，在四月中突破3.5萬份安全門檻後，就全力支援其他區域，但還是抵擋不住中山北松山選民對王的不滿，讓連署書持續增加，二階連署不是結束，希望大家保持對罷免議題關注，我會寫文章、會論述的就繼續寫，讓大家看見出來投票。

而面對接下來進入兩個月空窗期，曹興誠表示不會擔心沒有議題可以操作，他舉例，朱立倫把台灣比做納粹政權言論非常不恰當，更引發德國在台協會抗議，極其令人不安，國民黨現在是方寸大亂，不知怎麼應對，弄了很多非常有爭議性的招式，添加柴火。

徐巧芯 罷免 連署書

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