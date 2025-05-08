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獨／反罷免台中吹起號角 羅廷瑋 ：盧秀燕是我師父

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市企業界人士、國民黨西區民眾服務社前理事長賴建川昨天發起挺立委羅廷瑋的反罷免活動，現場有約70人到場。圖／賴建川提供
台中市企業界人士、國民黨西區民眾服務社前理事長賴建川昨天發起挺立委羅廷瑋的反罷免活動，現場有約70人到場。圖／賴建川提供

台中市罷藍團體已將6藍委二階送件，若通過就要進入實質的投票。其中，中六罷免羅廷瑋「敲羅行動」送件4萬6276件，達法定門檻的169.3％，號稱達標率最高。不過，支持羅的地方基層也已動了已來，昨傍晚就有一場挺羅的基層座談，以「挺羅就是挺盧秀燕」為號召，吹起反罷免的號角。

這場活動下午4時由企業界人士、國民黨西區民眾服務社前理事長賴建川發起，現場有約70人到場，羅廷瑋亦到場互動和演說。

賴建川致詞說，賴清德領導的政府領人心都恐懼，而今天為什麼要挺羅廷瑋，因為挺羅廷瑋就跟挺盧市長一樣，羅廷瑋若是被罷免了，台中市就出現一個「破口」對於未來要幫盧市長「走未來的大路」會有挑戰，所以今天出來努力反罷免，重點就是不要讓盧市長傷心。

賴建川說，賴政府執政下，黨政介入媒體、司法太嚴重，高雄有人在網路發文詢問「陳菊走了？」竟然就被抓去問、被法辦，這樣還有公理嗎？他認為「仇恨不能解決事情，和諧才能共生」，很多人支持盧秀燕選國民黨主席，未來爭取執政，所以他認為支持羅廷瑋就是支持盧秀燕。

羅廷瑋說，中市有6位藍委被二階送件，所以反罷免是團體戰，他們的老闆就是台中市民，而他個人的師父就是盧秀燕市長，盧秀燕要的東西，他會義無反顧地去爭取。因為，他知道，盧要的東西一定是以台中市的角度、市民需要的來爭取，捷運藍線七月就要動工，還有大台中轉運站平台計畫都在推動中、綠美圖、巨蛋等，都正在實現。

羅也同時說，除了希望在場參加活動的人挺他，若有住在其他選區的，也能同時支持他的同黨立委免於被罷免。

台中市企業界人士、國民黨西區民眾服務社前理事長賴建川（左）昨天發起挺立委羅廷瑋的反罷免活動。圖／賴建川提供
台中市企業界人士、國民黨西區民眾服務社前理事長賴建川（左）昨天發起挺立委羅廷瑋的反罷免活動。圖／賴建川提供

盧秀燕 罷免 羅廷瑋

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