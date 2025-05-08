獨／反罷免台中吹起號角 羅廷瑋 ：盧秀燕是我師父

台中市罷藍團體已將6藍委二階送件，若通過就要進入實質的投票。其中，中六罷免羅廷瑋「敲羅行動」送件4萬6276件，達法定門檻的169.3％，號稱達標率最高。不過，支持羅的地方基層也已動了已來，昨傍晚就有一場挺羅的基層座談，以「挺羅就是挺盧秀燕」為號召，吹起反罷免的號角。

這場活動下午4時由企業界人士、國民黨西區民眾服務社前理事長賴建川發起，現場有約70人到場，羅廷瑋亦到場互動和演說。

賴建川致詞說，賴清德領導的政府領人心都恐懼，而今天為什麼要挺羅廷瑋，因為挺羅廷瑋就跟挺盧市長一樣，羅廷瑋若是被罷免了，台中市就出現一個「破口」對於未來要幫盧市長「走未來的大路」會有挑戰，所以今天出來努力反罷免，重點就是不要讓盧市長傷心。

賴建川說，賴政府執政下，黨政介入媒體、司法太嚴重，高雄有人在網路發文詢問「陳菊走了？」竟然就被抓去問、被法辦，這樣還有公理嗎？他認為「仇恨不能解決事情，和諧才能共生」，很多人支持盧秀燕選國民黨主席，未來爭取執政，所以他認為支持羅廷瑋就是支持盧秀燕。

羅廷瑋說，中市有6位藍委被二階送件，所以反罷免是團體戰，他們的老闆就是台中市民，而他個人的師父就是盧秀燕市長，盧秀燕要的東西，他會義無反顧地去爭取。因為，他知道，盧要的東西一定是以台中市的角度、市民需要的來爭取，捷運藍線七月就要動工，還有大台中轉運站平台計畫都在推動中、綠美圖、巨蛋等，都正在實現。