清大師出作業「宣傳大罷免」 侯漢廷：教育部還要裝死？

大罷免浪潮，近日傳出國立清華大學中文系講師游惠貞開課出了作業，要求學生拍影片宣傳全台大罷免。新黨北市議員侯漢廷說，北一女中教師區桂芝過往在校外談政治就遭教育部調查，如今清大師嚴重違反教育中立，教育部還要裝死雙標？他已向教育部檢舉。

侯漢廷昨在臉書指出，接到反映，清華大學老師游惠貞開設課程竟然要求學生拍攝大罷免宣傳影片當作業，且在課堂內發表不當的政治言論，作業還要求影片需包含口號和音樂設想、文字需具影像感、設定具體場景。他直呼，「嚴重違反教育中立」，順手向教育部檢舉，希望教育部不要又是「辦藍不辦綠」。

侯漢廷說，Dcard版上學生罵成一片，老師過去上課嚴重偷渡自己政治立場、意識形態，給分主觀。如今修課人數只剩6人，且同學極度不推薦，還有同學批「噁心」。

他認為，過往區桂芝老師在「校外」談論政治，便被教育部調查；現在清大老師在課堂上直接以政治立場要求學生，教育部還要裝死雙標嗎？

有學生在Dcard發文，以「扯政治的都什麼課啊」為題，提醒避雷游惠貞基礎影像敘事。他說，個人沒有政治傾向，但拿罷免來當課程內容，甚至出一個占總成績30%的作業，內容是要學生想一個宣傳「罷免」的影片企劃。 原PO指出，原以為這門課只是單純在講電影之類，因喜歡看電影而選，一開始也確實是如此，但後面開始扯到罷免，「難免有種逼迫學生接受老師政治傾向的感覺。」

他補充，該課是中文系選修、不是通識；作業內容是二退截止前就公布，二退與否是個人選擇，最終是退到剩6個。他強調，本意是希望勸退未來想選這門課的人、抱怨課程內容不恰當，沒有任何政治傾向或目的。