險直球對決！罷5藍委全送件 蔣萬安相隔一樓霸氣回這句
罷免國民黨立委王鴻薇、徐巧芯、賴士葆團體，今天上午9點赴北市信義行政中心內的市選會送件二階連署，好巧不巧，市長蔣萬安今上午9點半在相隔一樓層與里長座談，為避免11樓送件罷團衝上12樓市長行程會場，信義區公所還派近20人在樓梯區管制。
由於蔣萬安今天差一點與罷免團體碰到面、直球對決，蔣再度重申，「我會與5位藍委並肩作戰。」
蔣萬安今9點30分準時到達會場，直接從地下停車場上樓，與罷團無碰到面，不過一到會場，蔣萬安被大批媒體堵訪，問五位藍委罷團今天後全數二階送件，差一點直球對決，會不會有點尷尬？還有有人拱蔣萬安選黨主席，是否願意承擔責任？
蔣萬安一開始都僅謝謝回應，由於太多媒體堵訪，還一度有電視台麥克風被擠掉，蔣萬安今媒體堵訪最後僅再度重申，「我會全力支持國民黨的五位立法委員，我們一定會共同努力，並肩作戰。」
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