罷團3萬連署送件 廖先翔：借鏡德國納粹史 民眾可做出正確選擇
發動罷免新北市立委廖先翔的「齊心斷翔」團隊，今將3萬多份連署書送交市選委。廖先翔今天表示，100年前的德國怎麼從民主制度走向納粹可供借鏡，面對執政黨企圖走民主倒退車，回到獨裁，他不會有絲毫退縮。
齊心斷翔團隊昨天表示，從第1階段提議到第2階段連署達標，總共歷經112天，謝謝志工們風雨同舟，謝謝鄉親們送上溫暖，謝謝連署人克服恐懼，願意同行。
罷團今天上午9時20分左右從汐止出發，將連署書送往新北市選委會，呼籲支持者第3階段的挑戰即將展開，請記得投下「罷免」同意票。
廖先翔今天表示，面對執政黨企圖走民主倒退車回到獨裁，他不會有絲毫退縮，同時也呼籲國人，可以回顧德國二戰前的歷史，怎麼從民主制度走向納粹。100年前別人給的借鏡，民眾可以很輕易選擇正確的方向，維護中華民國的民主。
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