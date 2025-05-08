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送件5萬4888份連署書 罷團：洪孟楷值得第一高的連署書份數

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
罷免洪孟楷團體將連署書送至新北市選委會清點名冊。記者江婉儀／攝影
罷免洪孟楷團體將連署書送至新北市選委會清點名冊。記者江婉儀／攝影

罷免立委洪孟楷團體今天帶著第二階段連署書，送至新北市選委會清點名冊，罷團表示，洪孟楷是第一高票當選，值得第一高的連署書份數，是法定送件門檻的141%。

罷洪團體今天共帶著5萬4888份連署書到選委會，還有35位志工陪同領銜人方柏翔前來送件，展現氣勢，志工們高喊口號「罷免洪孟楷，台灣有未來」，結束喊話後，志工排成一列，接力將裝著連署書的紙箱搬到電梯，送至選委會清點名冊，看到連署書順利抵達選委會清點，志工們開心拍手歡呼。

方柏翔表示，這段時間志工們投入非常多，這是大家辛苦的成果，所以很踴躍想要來一起送件，一起參與歷史性的一刻。份數是取台灣人愛玩諧音梗，音同「我是罷罷罷」，5日時，台中罷黃健豪團隊送出5萬4451份，為他們感到開心，那洪孟楷是全國第一高票當選，所以也要送出第一高的連署書份數。這次收件收過5.5萬份連署書，也有準備備份，約2至300份。

對於在公布第三階段投票前，該如何保持議題熱度，方柏翔表示，接下來以空戰為主，之後會與其他罷團開會討論，才會有更明確的方向，因為也有雙北大罷免的句點，全國一起串聯，這樣互相幫忙很好。

罷團表示，現在不站出來，以後就沒機會，收件遇到下雨天，志工用身體保護避免弄濕，甚至被罵、被退件、被趕走，大家都堅持站著，幫忙一筆一筆完成造冊的都是無名英雄，連2周沒有好好睡覺，特休都請光，貢獻大家都看在心裡。

罷免洪孟楷團體將連署書送至新北市選委會清點名冊。記者江婉儀／攝影
罷免洪孟楷團體將連署書送至新北市選委會清點名冊。記者江婉儀／攝影
罷免洪孟楷團體將連署書送至新北市選委會清點名冊。記者江婉儀／攝影
罷免洪孟楷團體將連署書送至新北市選委會清點名冊。記者江婉儀／攝影
罷免洪孟楷團體將連署書送至新北市選委會清點名冊。記者江婉儀／攝影
罷免洪孟楷團體將連署書送至新北市選委會清點名冊。記者江婉儀／攝影
罷免洪孟楷團體將連署書送至新北市選委會清點名冊。記者江婉儀／攝影
罷免洪孟楷團體將連署書送至新北市選委會清點名冊。記者江婉儀／攝影
罷免立委洪孟楷團體領銜人方柏翔。記者江婉儀／攝影
罷免立委洪孟楷團體領銜人方柏翔。記者江婉儀／攝影
新北市選委會人員清點名冊。記者江婉儀／攝影
新北市選委會人員清點名冊。記者江婉儀／攝影

洪孟楷 罷免 連署書

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