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影／李進勇嗆藍組織犯罪 柯志恩：他不演了、應下台負責
中選會主委李進勇昨在立法院備詢時動怒，回嗆國民黨組織性犯罪。立委兼國民黨高市黨部主委柯志恩表示，中選會應該秉持公正、公開及中立立場，李進勇是主委，不該有此思維，失能失職，應該要下台負責。
李進勇在內政委員會備詢，針對國民黨立委許宇甄提及，李任台中地院法官時，曾要書記官造假筆錄日期。李進勇動怒說，40年前無罪判決的陳年老案，「無助掩飾你們組織性犯罪。」
立委柯志恩今早率多位黨籍議員前往鳳山肉豆公等市場贈送母親節花束，柯志恩受訪表示，李進勇是中選會主委，本來就應該秉持公正、公開及中立立場，但他在質詢台被激怒後，完全不演了。
柯志恩強調，再怎樣的狀況下，李進勇不是檢調、也不是司法單位，但他就已經界定國民黨就是一個犯罪組織，可知道他內在裡面整個思維就是要往這個方向走。不僅中選會不該有此思維，連我們司法都配合演出，可見得現在民進黨政府面對大罷免這件事情，是火力全開，完全不管任何所謂道德、公平、公開；李志勇既失能又完全失職，應該為此事下台負責任
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