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批基市府和藍黨部勾結 童子瑋：國民黨市政口碑淪笑柄

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
批基市府和藍黨部勾結連署，議長童子瑋：國民黨市政口碑淪笑柄。圖／童子瑋提供
批基市府和藍黨部勾結連署，議長童子瑋：國民黨市政口碑淪笑柄。圖／童子瑋提供

基隆地檢署偵辦藍營罷免民進黨基隆市議員死亡連署案，查出市府民政處前處長張淵翔涉利用戶政系統協助連署被收押，接著國民黨基隆市黨部昨二度被搜索。民進黨籍議長童子瑋昨天在臉書說，現在的基隆「聲量很高」，國民黨的市政口碑已淪為笑柄。

國民黨基隆市黨部表示，目前配合司法調查，沒有回應；基隆市府表示，尊重相關發言。

童子瑋被視為民進黨下屆市長最可能人選，童說，2022年選完以後，國民黨有市長也有立委，但從國民黨上任以來，風波就是一波接一波。從市長就任開始，花大錢送電動機車到現在成效不彰，颱風災情放著半年延宕，現在到影響未來基隆發展的捷運工程，也看不出在協助基隆，反而更像倒幫雙北，連民政處長都能因為罷免案涉及偽造文書和非法查個資，變成法院認證的被告。

童子瑋表示，這些事情的發生，如果只是一兩件，那還可以說是個案跟巧合，可是每次問題都繞回同一批人、同一個團隊，那問題的原因，除了是國民黨以外，還能是什麼？

童子瑋批國民黨不只在立法院制定毀滅亂政的惡法、刪除中央政府的政策預算，引來民間大罷免。基隆市議員鄭文婷、張之豪是怎麼被鎖定罷免的，大家都看在眼裡。

「為了仇恨跟政治操作，甚至還不惜動用市府系統，國民黨黨部跟市府聯合起來對付市民，讓戶政單位去查資料、送黨部，現在搞到處長收押、主任被查，連市府顧問也涉案。」童子瑋說。

童子瑋感嘆，基隆人曾經也希望，基隆可以從邊陲的城市，翻身成為北台灣的驕傲，因為風景美麗、建設更新、生活便利。沒想到現在的基隆雖然「聲量很高」，卻是因為一樁樁令人搖頭的新聞。

童還說，基隆的社群討論到一篇文章，很多市民說，這篇文章說出了他們這幾年的心聲。文章寫到，每次市政府出事，基隆的通勤族就得連帶承擔代價，不是只付車資，還要每天付「尷尬稅」。

童子瑋表示，這種話題「核心」問題就是國民黨的市政口碑已淪為笑柄，這樣的執政團隊要讓市民怎麼喜愛這座城市？國民黨這樣的市政口碑，又怎麼讓市民勇敢說出「我是基隆人」？

國民黨 基隆 民進黨 童子瑋 罷免

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