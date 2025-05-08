涉嫌偽造罷免連署！國民黨基隆市黨部主委先前30萬元交保 檢方2度偵訊後聲押

基隆地檢署偵辦推動罷免涉嫌偽造文書案，市調站昨再度展開搜索行動，約談國民黨基隆市黨部前主委吳國勝，以及擔任推動罷免案的基隆公共事務學會會長、市黨部前副書記者韓吉元。檢察官今天凌晨複訊後，聲押吳國勝，韓吉元以10萬元交保。

國民黨基隆市黨部和基隆公共事務學會推動罷免民進黨市議員鄭文婷、張之豪，因出現「死亡連署」等涉嫌偽造文書情事，基隆檢調4日28日追分多路搜索市黨部等地，帶回多人偵訊。

檢察官複訊後，4月29日聲押時任基市府民政處長張淵翔、罷鄭領銜人紀文荃、國民黨基隆市仁愛區黨部主任張金發，另命吳國勝和罷張領銜人游正義、罷鄭備補領銜人許紹業，分以30萬、15萬、3萬元交保。

基隆地方法院法官同日審理後，裁准紀文荃和張金發收押禁見，張淵翔40萬元交保；張在案發後請辭獲准。檢方對張交保提出抗告，台灣高等法院駁回，不得抗告。

檢調持續偵辦，5月1日約談中正、安樂戶政所主任江鑒育、林芬芸及1名科員，3人分以10萬、10萬、3萬元交保。5月5日約談基市府市政顧問謝偉仁和張淵翔，6日凌晨謝以15萬元交保，張淵翔遭二度聲押，法官裁准。

檢調昨再度前往國民黨基隆市黨部搜索，市調站另有兩組人馬，同步前往吳國勝台北住處、韓吉元暖暖住處搜索，並將兩人帶回調查。檢方今晨複訊後，向基隆地方法院聲押吳國勝，韓吉元10萬元交保。