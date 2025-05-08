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李進勇嗆組織性犯罪 藍轟羅織罪名

聯合報／ 記者張曼蘋鄭媁／台北報導
中選會主委李進勇昨赴立法院內政委員會業務報告並備詢。記者林澔一／攝影
中選會主委李進勇昨赴立法院內政委員會業務報告並備詢。記者林澔一／攝影

中選會主委李進勇昨列席立院內政委員會備詢，國民黨立委許宇甄質詢提及，李任台中地院法官時，曾要書記官造假筆錄日期。李進勇動怒說，四十年前無罪判決的陳年老案，「無助掩飾你們組織性犯罪。」國民黨文傳會主委林寬裕質疑，李進勇的說法，充分證明賴政府用羅織罪名、組織犯罪名義偵辦在野黨。

許宇甄昨質詢，民進黨立院黨團總召柯建銘曾說去年一月選完就在準備發起大罷免，相關法令是否該修法？而中選會也不該辦藍不辦綠。

李進勇說，中選會都是根據法令規定，若說不公，無法接受；中選會就是要閉起眼睛不去看，在各方攻防上，要像正義女神一樣依法執行。

許宇甄詢及中選會告發標準，她說，先前罷韓、總統副總統選舉連署也都有疑似偽造情況，但中選會都是選後才告發，為何現在卻在第一階段就告發這麼多疑似偽造文書

李進勇說，告發時間不一，是在查對程序結束後，委員會審查後才去告發，都有一定標準、不會單憑感覺，二月三日開始收案，二月初就不斷有檢舉案件到檢調機關，二、三月間，檢調共十四度發函中選會。

許宇甄隨後提及，李進勇過去曾任台中地院法官，當時要書記官造假筆錄日期，依照當時法官評核機制，李進勇「法官」一九八五年一月卅一日前，沒有開庭會因拖延審判而影響考績，會短少三萬多元，但最後因未生實質損害而無罪，「當時有大搜索？有偵訊一天一夜？」

李進勇回擊，這是四十年前無罪判決的陳年老案，沒抄名冊、沒死亡連署、也沒有盜刻印章，「我不知道委員舊案重提要掩飾什麼？是要掩飾檢察官正在辦的偽造案件？」李更批，他的案子不足掩飾鋪天蓋地的組織性犯罪行為，身為委員怎麼會拿毫無關聯的案子來講，這樣無助於掩飾組織性犯罪。

另外，國民黨立委牛煦庭質詢時說，罷免藍委黃建賓團體「台東挫賓」收到「唐太宗、衛子夫」連署書，「算偽造文書？」李進勇說，唐太宗不一定真的是唐朝那個唐太宗，也許真的有人姓唐名太宗，但中選會沒有責任去追查，如果是偽造文書的話就告發。

對於李進勇直稱許宇甄的質詢無助於掩飾組織性犯罪，林寬裕回應表示，中選會作為超然公正的獨立機關，用這樣的字眼，不正是充分證明有心的賴政府用羅織罪名、組織犯罪的名義，來偵辦在野黨？

國民黨發言人楊智伃批，李進勇不但先射箭、再畫靶，中選會是超然機關，卻當自己是法官，要對國民黨定罪；把「組織犯罪」這麼大的重罪硬扣在國民黨身上，如同北市黨部主委黃呂錦茹被以「政治立場」作為繼續羈押理由，是綠色恐怖、政治辦案，再次證明就是要用司法清算在野黨。

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