傳國民黨中央黨部將被搜 吳宗憲赴中常會傳授教戰守則

檢調偵辦大罷免連署案，國民黨各地方黨部陸續被搜，黨工噤若寒蟬。國民黨中常會今邀前檢察官、立委吳宗憲演講，提醒檢調搜索時如何確保自身權益。吳宗憲也呼籲黨工把心定下來，沒什麼好怕，「夏天蚊子嗡嗡叫，吵，但不要理牠」。

吳宗憲指出，此次檢調偵辦罷免連署有許多異於平常的做法，全國檢調如此大動作針對國民黨，是因調查局史無前例將偽造文書的敘獎核分改為查察賄選，改變誘因讓調查官瘋狂查案，調查局長昨天答詢時也承認，過往罷韓、罷樑，從未如此大規模，甚至改變敘獎核分。

他質疑，司法面對同樣的事情，做法完全不一致，透過變更獎勵模式、不當干預，非常不應該。過去檢調從未在早上六點跑到家裡問筆錄、送傳票，目的就是要製造恐懼和寒蟬效應；也從未有所謂「併同帶回」說法，包括宜蘭罷綠二階連署公文、台中黨部地方動員名單被扣走，用司法干預政黨運作，很要不得。

吳宗憲重申，若非本案或他案物證或應沒收之物，不可扣押。尤其非受搜索人、在搜索查扣範圍內，檢調要求交出手機，完全違法。他提醒，面對濫用司法，大家要有基本法律概念，檢調若扣走不該扣的東西，現場就要抗議。

吳宗憲也說，司法機關不存在「客客氣氣就不處理你」辦不辦只看證據夠不夠，所以要堅守訴訟法上任何權利。外傳檢調本周要來搜索中央黨部，依他對檢方了解，何時會搜，不會外流；若消息走漏，通常搜索會停止。全黨心要定下來，不要相信有的沒的，更何況沒什麼好怕。