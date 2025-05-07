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張淵翔涉助罷免加微信群組掀疑慮 基市府專案報告6重點維護資安
檢方偵辦罷免基市議員涉嫌偽造文書案，查出國民黨陣營使用微信群組，基市府前民政處長也加入，外界質疑市府內部是否可能有洩密漏洞。基市府表示，兩度盤點府內公務電腦，無人安裝爭議通訊軟體，並將禁止同仁將機敏或個資資料上傳雲端。
已請辭的前民政處長張淵翔涉嫌透過戶政系統資料，協助罷免市議員連署，並加入國民黨基隆市黨部主委吳國勝成立的微信群組，外界質疑市府內部是否有其他公務員使用爭議通訊軟體，導致洩漏民眾個資。
基隆市長謝國樑在6日市務會議中，聽取基市府綜合發展處陳瑋專案報告後表示，市府大多數的同仁都很努力，後續要持續強化同仁的法治觀念宣導與稽核內控機制，避免類似案件再發生。
市府綜發處專案報告分成6個重點：
1.盤點府內公務電腦，無人安裝使用爭議通訊軟體。
2.要求各局處不得使用爭議通訊軟體處理公文。
3.市府公務電腦有連接行政網路者，均依據資安法規定安裝各類防護軟體，同仁只要使用公務電腦下載或安裝爭議軟體、破解軟體等，會線上阻擋並即時跳出告警
4.宣導府內人員即使私人行動裝置溝通避免使用爭議通訊軟體。
5.機敏或個資資料禁止上傳雲端。
6.強化法治觀念宣導與稽核內控機制，避免類似案件再發生。
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