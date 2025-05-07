張淵翔涉助罷免加微信群組掀疑慮 基市府專案報告6重點維護資安

檢方偵辦罷免基市議員涉嫌偽造文書案，查出國民黨陣營使用微信群組，基市府前民政處長也加入，外界質疑市府內部是否可能有洩密漏洞。基市府表示，兩度盤點府內公務電腦，無人安裝爭議通訊軟體，並將禁止同仁將機敏或個資資料上傳雲端。

已請辭的前民政處長張淵翔涉嫌透過戶政系統資料，協助罷免市議員連署，並加入國民黨基隆市黨部主委吳國勝成立的微信群組，外界質疑市府內部是否有其他公務員使用爭議通訊軟體，導致洩漏民眾個資。

基隆市長謝國樑在6日市務會議中，聽取基市府綜合發展處陳瑋專案報告後表示，市府大多數的同仁都很努力，後續要持續強化同仁的法治觀念宣導與稽核內控機制，避免類似案件再發生。

市府綜發處專案報告分成6個重點：