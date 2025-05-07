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藍委質疑超前移送涉偽造罷免案 中選會：無政治考量

中央社／ 台北7日電
國民黨立委翁曉玲。圖／聯合報資料照片
國民黨立委翁曉玲。圖／聯合報資料照片

國民黨立委翁曉玲質疑，2015年至2024年間涉罷免連署偽造案共8案，其中7案中選會都是在投票日後才移送，但中選會這次在第一階段提議後就告發。中選會今天表示，依法沒有規定何時告發，而是規定應予告發，且是可隨時告發；沒有任何政治或黨派考量。

翁曉玲透過臉書（Facebook）表示，根據中選會提供資料顯示，2015年至2024年間涉嫌罷免連署偽造案共8案，其中7案告發時點是「投票先、移送後」，也就是中選會都是在投票日之後才移送，只有1件民進黨議員王浩宇罷免案，雖然是在投票日前移送，但也是在罷免案正式成立後才提出告發。

翁曉玲說，「提議」及「連署」階段，尚屬行政程序處理階段，選務機關若發現不合格連署書，可直接剔除不計，不會影響公眾利益。各級選務機關、檢調單位都應該保持行政中立，不應超前介入，以免影響人民罷免權行使。但中選會這次作法不同於以往，在提議連署第一階段後就告發，很難讓人民相信沒有政治考量。

中選會透過文字回應指出，刑事訴訟法第241條規定，「公務員因執行職務知有犯罪嫌疑者，應為告發」，這是機關或公務員執行職務法定義務，沒有規定何時告發，而是規定應予告發，且是可隨時告發。

中選會表示，也就是說，查對機關如各縣市政府戶政事務所或各縣市選委會、初審機關如各縣市選委會，或審定機關如中選會，都可依此辦理。

中選會指出，中選會依法循例是經委員會決議程序，予以職務告發，是履行法定義務，遑論刑事訴訟法第240條另規定「不問何人知有犯罪嫌疑者，得為告發」，在各界已有多起告發或告訴案件後，選務機關也依法再予以職務告發，沒有任何政治或黨派考量，也沒有任何差別待遇，只要各罷免案有往生者連署或偽造狀況，都會予以職務告發。

中選會 王浩宇 罷免 翁曉玲

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