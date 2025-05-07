罷免涉偽造文書 藍營基隆市黨部二度被搜！副主委吐心聲：像抄家滅族

基隆地檢署偵辦推動罷免涉嫌偽造文書案，今天二度前往國民黨基隆市黨部搜索。市黨部副主委劉經緯說，感覺是在「抄家滅族」，很多基層黨員心生不滿。

國民黨基隆市黨部和基隆公共事務學會推動罷免民進黨市議員鄭文婷、張之豪，因出現「死亡連署」等涉嫌偽造文書情事，基隆檢調4日28日追分多路搜索市黨部等地，全案至今有3人涉案被收押，另有4名被告交保。

檢調今天上午再度前往國民黨基隆市黨部搜索，市調站另有兩組人馬，定步前往市黨部主委吳國勝台北住處、擔任基隆公共事務學會會長的市黨部副主委韓吉元暖暖住處搜索。

調查人員傍晚6時結束市黨部搜索行動，查扣黨部監視器主機、開會資料、黨員名冊和年度黨費收繳資料。市黨部人員告知2樓的監視器已經壞了，但調查局人員仍表示要帶走調查。

在市黨部坐鎮的劉經緯表示，既然是「上面」的規定跟政策，黨部的立場就是尊重，也會全力的配合，但感覺違反民主自由政黨良性競爭的比例原則，這種作為總是不好，也不是民眾所樂見的。

劉經緯認為，檢調的作法總是會給人「抄家滅族」的感覺，他也要講出內心深層的話，「怎麼會沒有這種感覺」。政黨應該良性競爭，他（賴政府）這種作為，也讓國民黨基層黨員，很多人心生不滿。市黨部接到很多基層黨員的電話，反映他們的心聲。