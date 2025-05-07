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國民黨台中黨團控黨員名冊被扣 中檢：查扣目錄無該物

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導
台中地檢署。記者曾健祐／攝影
台中地檢署。記者曾健祐／攝影

台中市議會國民黨團今開記者會，控訴台中地檢署5月2日大動作搜索台中市黨部，查扣「罷免連署書」、「國民黨過去小組造勢動員名單與小額贊助者名冊」等資料，質疑與案情無關、影響選舉公更；中檢也發新聞稿澄清，查扣目錄表無以上物品，僅就與案情相關物扣押，當事人也沒意見。

台中市議會國民黨團書記長李中表示，檢調利用搜索市黨部行動，查扣大罷免連署書相關資料，拿走國民黨市黨部的小額贊助者名冊、小組長造勢動員名單與歷年選戰等資料，這些資料與大罷免無關，檢調取走目的令人無法理解，要求返還。

台中地檢署表示，國民黨團新聞稿提到「檢調單位利用搜索市黨部的行動…還拿走國民黨市黨部的小額贊助者名冊…」等，本案執行搜索、扣押的檢調人員，均依法院核發搜索票內容謹慎執行，只就涉及案情相關的必要證據予以扣押。

中檢說，扣押的物品當下由受搜索扣押人逐一核對無誤才簽名確認，當場無人提出異議，才製作搜索扣押物品目錄表，完成合法扣押程序。

中檢說，經檢視本案搜索扣押物品目錄表，均無國民黨團稱的「罷免連署書」、 「小額贊助者名冊」、 「小組長造勢動員名單」 、 「歷年選戰資料」等物，該新聞稿內容有誤。

另外，扣案電磁記錄為避免在採證鑑識過程中遭汙染，目前正由調查單位依規定數位鑑識中，若鑑識結果查有國民黨團所稱的資料，受搜索扣押人仍得具狀請求發還，並由檢察官依法處理。

中檢表示，辦案始終秉持客觀中立態度，對被告有利、不利均一併注意，嚴守法律程序，維護人民合法權益。

罷免

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