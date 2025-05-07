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基檢偵辦罷免偽造文書案 今再搜國民黨部、約談副書記長

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆地檢署偵辦推動罷免涉嫌偽造文書案，已收押3人，另有4人交保。檢調今再搜索國民黨基隆市黨部、副書記長韓吉元住家等地，釐清案情。聯合報系資料照
基隆地檢署偵辦推動罷免涉嫌偽造文書案，已收押3人，另有4人交保。檢調今再搜索國民黨基隆市黨部、副書記長韓吉元住家等地，釐清案情。聯合報系資料照

基隆地檢署偵辦推動罷免涉嫌偽造文書案，已有3嫌收押，4嫌交保。檢方今再指揮基隆市調站，搜索國民黨基隆市黨部副書記者韓吉元住家等地，追查其他涉案人員，釐清涉案情節。

基隆市公民團體「基隆絕沛」號召罷免立委林沛祥，國民黨基隆市黨部今年2月成立反罷免行動中心，號召罷免民進黨議員反制，並在3月18日與民團基隆公共事務學會宣示「以罷制罷，以戰止戰」，鎖定罷免市議員鄭文婷（仁愛區）和張之豪（安樂區）。

罷免兩名議員提議人多冊出現「死亡連署」等涉嫌偽造文書情事，基隆檢調4日28日追分多路，前往罷鄭領銜人紀文荃、罷張領銜人游正義住處，並將兩人及罷鄭備補領銜人許紹業帶回調查。檢察官複訊後，聲押紀文荃獲准，游、許分以15萬元、3萬元交保。

檢調同日也搜索國民黨基隆市黨部，並請市黨部主委吳國勝、書記長李銘議、一組總幹事蕭壯峰和仁愛區黨部主任張金發協助調查。李、蕭製作筆錄後請回，吳、張則被送往基檢，檢察官複訊後認為兩人涉案，聲押張金發，吳國勝30萬元交保。

檢調查辦過程中，發現時任基市府民政處長張淵翔疑案，約談到案後，檢察官聲押張淵翔。基隆地院審理後，法官裁定40萬元交保；事後張請辭獲准。檢調持續偵辦，在傳訊2名涉案的戶政所主任後，5月5日約談基市府市政顧問謝偉仁和張淵翔，6日凌晨謝偉仁15萬元交保，張淵翔遭二度聲押，法官裁准。

基隆地檢署今天再度出擊，前往國民黨基隆市黨部和韓吉元的住處搜索，調查對象不單單只是韓吉元一人。市調查人員傍晚時分仍在市黨部搜索相關事證。

罷免

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